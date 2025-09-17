晴時多雲

娛樂 最新消息

田馥甄製作助理躍上舞台 狂抖「腦袋與肢體幾乎分離」

創作新人Wols首發新曲。（好感度音樂提供）創作新人Wols首發新曲。（好感度音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人Wols大學就讀工教系，為了追求音樂夢想毅然決然休學，他透露：「19歲決定休學，當時滿腦子想著（我要做音樂）的決心讓我鼓起勇氣先斬後奏，一度鬧家庭革命。」為了不讓家人擔心更拼了命的往前闖。

Wols明白家人擔心靠音樂收入不穩定，積極兼顧工作與音樂只為了讓家人放心。

Wols曾以本名邱宥鈞寫過多首創作，包含Lisa Djaati、林昱君等歌曲，也曾跟著前輩小安學習音樂製作過程，擔任田馥甄、丁噹、小球的製作助理。

跟著小安參與經歷音樂幕後嚴謹的製作過程，Wols談到：「每當我拿demo給小安老師聽歌詢問意見時，老師的評語通常直接又犀利，但我的心臟很大顆，反而會激起我的勝負欲！」直球對決的溝通讓Wols更快速知道如何改進，一路磨練9年終於發表個人創作《半半》。

Wols回憶創作《半半》後，曾在各地報名open mic，要累積演出經驗，某次在大稻埕的演出上準備以Keyboard自彈自唱，竟然緊張過頭全身發抖。

Wols笑說：「那次的表演緊張到腦袋與肢體幾乎是分離的，我的視角就是看見不停抖動的手與腳，腦筋空白到不確定我怎麼渡過那首歌的時間，真的十分難忘！」

點圖放大
點圖放大

