娛樂 最新消息

小鬼黃鴻升辭世五週年 Junior妻揭當年心碎回憶：他只是真的很想你

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃鴻升（小鬼）於2020年9月16日因心主動脈剝離、血管阻塞，引致心因性休克不幸離世，享年36歲，至今已逝世五週年，昨日（16日），許多藝人親友與粉絲紛紛發文緬懷。摯友坤達簡短寫下：「5年了！想你」，KID也分享他與小鬼曾一同前往帛琉的美好回憶，字句間滿是思念。

藝人黃鴻升已逝世五年，昨（16）日不少藝人粉絲紛紛在網路發文緬懷。（資料照，記者邱奕欽攝）藝人黃鴻升已逝世五年，昨（16）日不少藝人粉絲紛紛在網路發文緬懷。（資料照，記者邱奕欽攝）

藝人Junior（韓宜邦）同樣是小鬼的至交，兩人曾同為團體「丸子」成員，情同手足。Junior的妻子林萱瑜也在當天透過社群平台寫下思念，回憶兩人交往初期，曾陪著丈夫前往小鬼墓前悼念「五年了，我和Ju哥也快在一起五年了，手機裡還留著不同時期陪他去看你的照片」。林萱瑜透露，交往前兩年，Junior經常笑著說：「一定是他安排妳來我身邊的。」但在醉酒時卻常哽咽低語：「妳要原諒我，我要去找他了……」這些話讓她心驚又心疼，深深感受到他對小鬼的思念與不捨，讓她不捨直呼：「他只是真的很想你

如今，她也以更成熟平靜的心情寫道：「放心～你二哥這幾年終於不再說那些不負責任的恐怖言論了，他只是真的很想你」。而Junior本人也在臉書發文，提到在「丸子」之前，他與小鬼曾是「滾石五小子」的成員之一。「每年這個時候，我都會在有你的群組裡約大家出來。不得不蹭一下，因為我怕不蹭，大家就會慢慢忘記你的笑容和你的好。」最後他寫道：「願你在那裡一切安好，miss u。」

貼文曝光後，引發粉絲熱烈回響與共鳴，不少人留言表示：「相信鬼哥並沒有真正離開，只是用另一種方式繼續陪伴大家」、「喜歡Ju哥的重情重義，這樣的兄弟情太難得了」、「還記得當時真的很擔心Ju哥撐不住，好在他有妳，還有愛他的人一直陪著他。」

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

