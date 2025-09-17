晴時多雲

娛樂 最新消息

葉惠美剛慶生喜爆「周杰倫概念股」入股鳥巢 粉絲坐等周董好消息

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫15日剛與老婆昆凌，還有好友阿Ken、阿杜一起幫「周媽媽」葉惠美慶生，周媽媽還被阿Ken逗得好開心，沒想到才歡樂慶生，周家母子又有好消息，傳出周媽媽參與創立的「周杰倫概念股」巨星傳奇入股鳥巢，網友熱烈討論：「當別的明星爭相到鳥巢開唱，而我倫已是股東了！」

周杰倫（前左起）、昆凌才剛為周媽媽慶生，現傳出「周杰倫概念股」入股鳥巢。（翻攝自IG）周杰倫（前左起）、昆凌才剛為周媽媽慶生，現傳出「周杰倫概念股」入股鳥巢。（翻攝自IG）

「周杰倫概念股」入股鳥巢成為熱搜話題，主要是昨（16日）巨星傳奇公告，將收購北京國家體育場有限責任公司（鳥巢運營公司）約1.17%的股權，投資完成後，巨星傳奇也將成為鳥巢目前唯一的民營企業股東。

周董母親葉惠美跟「杰威爾」負責人楊峻榮合作創辦的巨星傳奇，被戲稱是「周杰倫概念股」，雖然周董並未持股也沒參與公司經營，但巨星傳奇主要收入就是設計跟發行周董相關的周邊，周董的創作拍檔，知名作詞人方文山則擔任該公司首席文化官，負責宣傳跟策劃等重要任務。

粉絲期待周杰倫唱上鳥巢。（杰威爾提供）粉絲期待周杰倫唱上鳥巢。（杰威爾提供）

由於目前為止周董尚未踏上鳥巢開唱，因此這次得知「周杰倫概念股」入股鳥巢，粉絲開始懷抱希望，期待明年周董也能宣布好消息，到鳥巢舉辦新的巡演，因為目前「嘉年華」巡演已確定將在近期畫下句點。

點圖放大
點圖放大

