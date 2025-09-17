于朦朧母發聲明 孫德榮發現不對勁曝驚人疑點

中國男星于朦朧墜樓身亡，引起演藝圈震撼。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日墜樓身亡，消息震驚演藝圈，工作室當天證實噩耗，于母16日晚間發聲明，表示經歷巨大悲痛，「愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。」

聲明中，于母指北京公安已經調查情況，並向她進行通報，且兒子後事已處理完，她沉重表示：「希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測；我也希望早日回歸平靜的生活，懷著對朦朧的思念，努力過好每一天，相信這也是朦朧的心願。」

儘管于朦朧母親公開聲明，解釋兒子是飲酒意外墜樓，但仍有許多人不相信，身為于朦朧生前啟蒙老師的資深經紀人孫德榮，昨晚再度發文曝2人關係，並發現2疑點，他說：「為什麼警方急著火化？連個像樣的追悼會都沒有？」

孫德榮表示，現在最擔心于母狀況，試想白髮人送黑髮人，一位母親現在心中有多少痛、多少不能說出口的委屈和秘密，他也擔心于母的身體是否扛得住，「這個打擊對她太大了，為什麼警方急著火化議題，連個像樣的追悼會都沒有？這是何等高人的指點？」

看完于母聲明稿，孫德榮說：「一看就是一份完全沒有一點點惋惜和思念，而且把于朦朧推上火線，是他自己飲酒過度因而墜樓，完全一堆二百五，人已逝世卻由于朦朧一間扛起，這是何等殘酷，連應該有悼念會都設有，真是奇怪萬分，而聚會參與人士卻是受到完全保密，連名單都不公佈，也太離奇到底在怕什麼？」

