晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

剪台灣護照喊愛中國 舔共台青應志宏否認被通緝

台灣青年應志宏在中國社群平台直播剪掉台灣護照，還秀出拿到的中華人民共和國護照、中國身分證，高喊「愛中國」，引發議論。（翻攝自抖音）台灣青年應志宏在中國社群平台直播剪掉台灣護照，還秀出拿到的中華人民共和國護照、中國身分證，高喊「愛中國」，引發議論。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣青年應志宏日前在中國社群平台直播剪掉台灣護照，並公開拿到中國身分證高喊「愛中國」，陸委會發言人梁文傑表示，應志宏涉及詐騙集團及洗錢案件，由台東地檢署通緝中。該案政府已啟動查處程序，若查證確實違法，主管機關一定會依法註銷台灣戶籍和護照。

應志宏目前遭通緝中，昨（16）日發布新影片否認遭到通緝，強調因他是詐欺犯身分，且人在中國，有2次被傳喚未到庭紀錄，才被通緝。

此外，應志宏稱剪掉護照已奏效，未來將會有更多人起義回歸，並深信未來會有7位數以上的人申請中國護照，透露接下來計畫投身「拉人入中國戶籍」工作。

應志宏在中國「小紅書」經營帳號「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」，有8000多名粉絲，經常發表舔共貶台言論；本月8日，他開直播拿剪刀剪掉台灣護照，標題稱「我是第一個勇於這樣做的台灣人」，他邊剪邊喊「愛中國」，甚至誇口「我說剪就剪，沒有在客氣的啊！（反正）我可以用中國籍身分回去啊」，接著又秀拿到的中國身分證，引發議論。

相關新聞：舔共青應志宏剪台灣護照喊「愛中國」陸委會證實其取得中國身分證將註消台灣戶籍

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中