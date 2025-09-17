剪台灣護照喊愛中國 舔共台青應志宏否認被通緝

台灣青年應志宏在中國社群平台直播剪掉台灣護照，還秀出拿到的中華人民共和國護照、中國身分證，高喊「愛中國」，引發議論。（翻攝自抖音）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣青年應志宏日前在中國社群平台直播剪掉台灣護照，並公開拿到中國身分證高喊「愛中國」，陸委會發言人梁文傑表示，應志宏涉及詐騙集團及洗錢案件，由台東地檢署通緝中。該案政府已啟動查處程序，若查證確實違法，主管機關一定會依法註銷台灣戶籍和護照。

應志宏目前遭通緝中，昨（16）日發布新影片否認遭到通緝，強調因他是詐欺犯身分，且人在中國，有2次被傳喚未到庭紀錄，才被通緝。

此外，應志宏稱剪掉護照已奏效，未來將會有更多人起義回歸，並深信未來會有7位數以上的人申請中國護照，透露接下來計畫投身「拉人入中國戶籍」工作。

應志宏在中國「小紅書」經營帳號「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」，有8000多名粉絲，經常發表舔共貶台言論；本月8日，他開直播拿剪刀剪掉台灣護照，標題稱「我是第一個勇於這樣做的台灣人」，他邊剪邊喊「愛中國」，甚至誇口「我說剪就剪，沒有在客氣的啊！（反正）我可以用中國籍身分回去啊」，接著又秀拿到的中國身分證，引發議論。

