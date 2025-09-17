把范姜彥豐當男友挨轟綠茶 俐蓁黑歷史被挖出

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「啦啦隊女神」俐蓁日前請粿粿老公范姜彥豐擔任MV男主角，之後俐蓁卻標註范姜彥豐留言：「謝謝我的一日男友。」，慘遭網友們批評為「綠茶」，為此停工兩週，近日又傳出對前任男友的女友不禮貌，再度被砲轟。

范姜彥豐與啦啦隊女神俐蓁拍MV親密互動。（XG娛樂提供）

俐蓁和邀請范姜彥豐任男主角，在MV中有不少親密互動，事後她在社群，標註范姜寫道：「謝謝我的一日男友，另一位啦啦隊成員夏芝更在留言區寫道：「抱久一點。」俐蓁回應：「我也想，但人家不要啊。」引來大批網友謾罵，也惹火了粿粿的粉絲，多數網友認為她沒有拿捏分寸「妄想別人老公當男友」，對此俐蓁坦言不敢再和范姜聯絡，也沒有和粿粿道歉，「我覺得我沒有資格去主動 ，如果她有需要的話，我也會去道歉。」

啦啦隊正妹俐蓁曾對前男友不禮貌，已後悔過去的「屁孩」行為。（XG娛樂提供）

但網友近日也在Dcard上爆料她曾對「前男友及其現任女友」不禮貌，在前男友聚會上，當著對方現任女友面前嗆聲，挑釁意味濃厚。對此俐蓁也親口回應此事，她表示個性很衝動，回頭看過去的自己很像「小屁孩」，都用情緒在處理事情，現在想想會生氣當時的自己，實在太衝動了，「我記得事情隔天我有道歉，沒有拿捏好分寸造成當事人不舒服，我也沒再跟對方聯絡。」

對於近日因為失言停工兩週，推掉10多個工作，俐蓁表示「沒意識到自己的留言會被放大檢視，之前真的用比較輕浮的方式，我會檢討，以後會謹言慎行。」

