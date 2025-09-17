「手握劇本、腳穿洞洞鞋」畫面穿幫 《赴山海》掀負評男主惹怒觀眾

成毅在《赴山海》飾演穿越小說世界的俠客。（愛奇藝國際站提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「古裝男神」成毅主演愛奇藝武俠劇《赴山海》，融合穿書、權謀與熱血打戲等爆款元素，但被眼尖觀眾抓包成毅「手握劇本、腳穿洞洞鞋」穿幫鏡頭，與古裝造型格格不入。

《赴山海》穿幫畫面瘋傳，有觀眾發現正片播映時，成毅鏡頭手上卻拿著劇本，上有螢光筆劃線，另外也拍到成毅腳穿洞洞鞋的畫面，並且台詞含糊不清，聽不懂在說什麼，成毅在15日的直播中表示，因為該角色剛經歷穿越，「怕露餡，不敢大聲說話，因為他不知道要回答什麼。」，這是是符合人物邏輯和動機的表現手法。

《赴山海》畫面被發現成毅手拿劇本畫面。（圖擷取自微博）

《赴山海》畫面被發現成毅腳穿洞洞鞋的畫面。（圖擷取自微博）

但除台詞含糊、劇本穿幫，其劇情節奏、審美風格與人物設計也遭到質疑。有觀眾直言，「投資巨大卻沒有亮點！」，另有網友也反應前幾集劇情過於鬆散、成毅口條不好，需依賴字幕輔助理解，引發網路熱議，畫面曝光後「赴山海 劇本穿幫」一詞直上熱搜第一。

而成毅近來在直播上的發言也惹議，他表示觀眾看《赴山海》必須沈浸式追劇，如果要因為吃飯、刷牙各種緣故，必須離開電視機前，因而錯過劇情很不妥，他還說：「10分鐘回來瞄一眼，你就別看了吧，別浪費你的會員了！」但有不少人不贊同這番言論，直言：「我想怎麼看你也管？」「就不能邊做事邊追劇嗎」、「你連劇本都不背呢」、「難道不是劇情不吸引人，現在怎麼教育上觀眾了？」因此《赴山海》熱播之際卻負評不斷。

