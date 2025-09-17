（影音）拍大罷免懶人包流量跌 百萬YTR動念停更

「志祺七七」頻道因「倒讚」導致流量、商案下滑。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅「志祺七七」張志祺因拍攝「大罷免懶人包」影片引發爭議，流量暴跌業配合作停擺，昨（16）晚在YouTube發布影片稱最低潮時想過乾脆停更，現在決定調整方向，呼籲支持者陪伴一起走下去。

透過影片，「志祺七七」坦言懶人包影片「確實有做得不夠好的地方」，稱頻道過去嘗試「蒐集各方立場、正反並陳」，但在反罷免論點的呈現比例、以及民進黨與罷免團體之間關係的資訊細節，處理上有所不足，像是未補充特定政治人物公開表態等，導致不同立場觀眾「期待落空」，使頻道意外淪爭議。

請繼續往下閱讀...

事件爆發後，留言區充斥謾罵與倒讚，「志祺七七」無奈表示，很多留言只是單純攻擊，「每天都有網友罵我畜牲、罵我假中立，並未真正討論內容」，坦言這不僅重創團隊士氣，也讓頻道流量大幅下滑，業配商案接連中止。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

