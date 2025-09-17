晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳姍儒救火《一字千金》傳將收攤 公視駁斥

吳姍儒主持《一字千金》獲好評。（資料照，記者陳奕全攝）吳姍儒主持《一字千金》獲好評。（資料照，記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Sandy」吳姍儒6月接棒曾國城主持開播10年的經典節目《一字千金》，新一季節目本月初結束錄影，沒想到今（17）日一早傳出新錄內容還沒播出，無預警驚傳節目將收攤。

《一字千金》自2015年開播至今，幾乎年年都獲金鐘獎入圍，前主持人曾國城更在2021年、2023年兩度拿下金鐘「益智及實境節目主持人獎」肯定，《CTWANT》報導，該節目傳出將收攤原因，竟是製作單位與主持人間，有著無法溝通問題。

當時節目找Sandy救火前，有消息指她積極爭取接手主持《一字千金》，但她稱有2小孩要顧，但最後仍由她接手，6月首錄記者會，Sandy還改口說：「這是公視非常看重節目，我一直在問『我可以嗎？』」她最終點頭關鍵，就是現場有教授可協助。

但據了解，節目將收攤主因在於製作單位與主持人間有無法溝通問題。對此，公視一早回應《自由娛樂頻道》：「傳聞不實，公視、全能製作公司、Sandy溝通順暢合作愉快。」並稱Sandy主持認真投入，節目一切如常。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中