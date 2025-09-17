吳姍儒救火《一字千金》傳將收攤 公視駁斥

吳姍儒主持《一字千金》獲好評。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Sandy」吳姍儒6月接棒曾國城主持開播10年的經典節目《一字千金》，新一季節目本月初結束錄影，沒想到今（17）日一早傳出新錄內容還沒播出，無預警驚傳節目將收攤。

《一字千金》自2015年開播至今，幾乎年年都獲金鐘獎入圍，前主持人曾國城更在2021年、2023年兩度拿下金鐘「益智及實境節目主持人獎」肯定，《CTWANT》報導，該節目傳出將收攤原因，竟是製作單位與主持人間，有著無法溝通問題。

當時節目找Sandy救火前，有消息指她積極爭取接手主持《一字千金》，但她稱有2小孩要顧，但最後仍由她接手，6月首錄記者會，Sandy還改口說：「這是公視非常看重節目，我一直在問『我可以嗎？』」她最終點頭關鍵，就是現場有教授可協助。

但據了解，節目將收攤主因在於製作單位與主持人間有無法溝通問題。對此，公視一早回應《自由娛樂頻道》：「傳聞不實，公視、全能製作公司、Sandy溝通順暢合作愉快。」並稱Sandy主持認真投入，節目一切如常。

