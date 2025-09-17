晴時多雲

娛樂 最新消息

賴慧如美炸！暫別八點檔狠剪長髮 容貌全變「撞臉謝欣穎」

賴慧如暫離八點檔之外，同時也把29年長髮剪去。（組合照，翻攝自臉書）賴慧如暫離八點檔之外，同時也把29年長髮剪去。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賴慧如無預警暫別八點檔本土劇，近日她在劇中「領便當」提前殺青，隨即在社群平台拋下震撼彈，宣布將獻出29年來第一次「大改造」，挑戰出道以來最短的髮型，然而成果一曝光，讓粉絲全都驚呼模樣煥然一新，震撼畫面掀起網路熱議。

賴慧如透露，自己因長年演出八點檔戲劇，幾乎都維持一頭長髮造型，中途只有一次為角色短暫剪過短髮，這回趁著暫別八點檔，終於決定「幹大事」狠心告別多年長髮。賴慧如坦言，剪下瞬間有些捨不得，但看到完成後的新模樣卻感到非常滿意，不僅覺得整個人回春，也多了俏麗與可愛氣質。

賴慧如（左）以短髮示人，許多粉絲驚讚美貌撞臉謝欣穎（右）。（組合照，翻攝自臉書）賴慧如（左）以短髮示人，許多粉絲驚讚美貌撞臉謝欣穎（右）。（組合照，翻攝自臉書）

賴慧如的短髮新造型曝光後，瞬間吸引大批網友朝聖，留言區湧入「剪短頭髮看起來好有氣質，超美」、「好適合妳，漂亮又耐看」、「短髮超顯年輕」等讚美聲浪，更有網友驚喜直呼「好像謝欣穎！真的好適合你，超美的！」意外引發「撞臉話題」，讓這次髮型大突破話題持續延燒。

