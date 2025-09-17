晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

弱雞變猛虎！鄭中基肉體改造化身筋肉人 胸圍爆增到48吋

鄭中基在《阿龍》弱雞變猛虎。（華映提供）鄭中基在《阿龍》弱雞變猛虎。（華映提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港動作電影《阿龍》由歌壇天王、金馬得主鄭中基自導自演，並與《一路向西》胡耀輝聯手執導，集合香港實力派演員周秀娜、姜皓文及可愛小童星傅舜盈共同演出，他為了電影中復仇父親的角色，瘋狂增肌，進行長達6個月的肉體改造，對於整個過程，鄭中基大呼高估了自己，「增重和增肌過程的辛苦程度真的超乎想像！」

該片拍攝完成碰到疫情而延期，讓電影拍攝多年後，才終於確定在今年上映，鄭中基表示從拍攝到後製都面臨重重挑戰，「幸好整個團隊還是克服所有難題，讓電影可以上映。」

鄭中基表示，《阿龍》的靈感是看到許多新聞，可能因為父母一個疏忽就釀下禍根，讓身邊的孩子發生意外，導致危險，「小朋友少看一眼都有可能鑄成大錯，想給父母們一些提醒。」而片中他扮演的父親阿龍因女兒被拐子集團擄走更慘遭殺害，讓他氣憤難平，決定不計一切代價要尋人報仇。

鄭中基（左）和周秀娜一同演出《阿龍》。（華映提供）鄭中基（左）和周秀娜一同演出《阿龍》。（華映提供）

片中鄭中基為了復仇，要從弱雞變成猛虎，所以電影必需分成兩個階段拍攝，中間必需停下半年讓他去鍛練肌肉，他說：「最辛苦的是要不停的吃，每天都吃很多餐，重量不夠很難增加肌肉。我平日不是吃很多的人，要這樣一直吃真的很累！」

但鄭中基仍努力讓自己增重13.5公斤，但要化身成筋肉人，不能光靠爆吃，還要重訓，才能培養出力量，他自嘲笑說：「我已經吃得超多，但沒有力氣，健身房裡的鐵塊都拉不太動，只能拉起很薄的一片，所以要鍛練，但這時又要限制吃的東西，不能吃澱粉和油膩的食物，還要不停跑步，拍攝時期也要一直維持身材，我可能高估了自己，這過程比我想像中更為辛苦。」

另一位導演胡耀輝也透露，鄭中基真的付出超多努力，「我們都很滿意他身體的改變成果，但只有他覺得不OK。」雖已經操練出48吋的超大胸肌，視覺前後差異極大，但鄭中基仍對肉體改造的結果不是非常滿意，「還可以練到更好的，但整個劇組無法等待那麼久。」

因為小童星傅舜盈成長的過程很快，怕等待超過半年，她的模樣就大不相同，難以連戲。已經當爸爸的鄭中基了解小孩成長的速度，他說：「時間真的不等人，可能幾個月後，盈盈就會又長高了幾公分，牙齒可能也會換了。」因此劇組半年後便展開第二階段的拍攝，努力克服時間問題，終於完成電影。《阿龍》將於10月17日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中