娛樂 最新消息

這些人都深受勞勃瑞福鼓舞！大滿貫影后將當導演也是因為他

勞勃瑞福逝世讓影迷及影人都相當不捨。（法新社）勞勃瑞福逝世讓影迷及影人都相當不捨。（法新社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福昨（16）日傳出於在猶他州日舞的住所安詳辭世，享壽89歲。消息傳出後，許多明星紛紛發聲悼念，即使沒有真的和他合作過，有不少人更是受到他創立的日舞影展的鼓舞而感謝他的貢獻與付出。

1981年勞勃瑞福憑首度執導的《凡夫俗子》獲奧斯卡最佳導演後創立「日舞協會」（Sundance Institute），並進而促成「日舞影展」，成為獨立電影的重要舞台，培育出無數新銳導演。而「日舞」也正是出自他於1969年經典作品《虎豹小霸王》的角色名。

影后瑪莉特琳昨表示：「我們的電影《樂動心旋律》（CODA）能被世人看見，是因為日舞影展；而日舞存在的原因，是因為勞勃瑞福。一位天才殞落了。安息吧，勞勃。」

伊森霍克（右）在社群分享和勞勃瑞福合照悼念他。（翻攝自IG）伊森霍克（右）在社群分享和勞勃瑞福合照悼念他。（翻攝自IG）

男星伊森霍克也在社群大讚勞勃瑞福是「我們最終極的獨立電影守護者、不懈的真實敘事倡導者，以及滿懷熱情的環保人士。」他曾多次隨片參與日舞影展，包括《愛在黎明破曉時》、《年少時代》等片，他說：「勞勃遺留下的影響力深植於我們文化之中，他的藝術、行動主義，以及創立日舞協會和影展，徹底改變了世界。」

茱麗葉畢諾許透露是勞勃瑞福鼓勵她當導演。（美聯社）茱麗葉畢諾許透露是勞勃瑞福鼓勵她當導演。（美聯社）

大滿貫影后茱麗葉畢諾許即將以《In-I In Motion》展開導演處女作，也提到勞勃瑞福對她跨足導演的影響。她說：「勞勃瑞福對藝術的熱情、那股火焰與愛，激勵我拍攝《In-I In Motion》。」她透露勞勃瑞福在紐約看完她融合舞蹈、戲劇與視覺藝術的《In-I》演出後，強烈建議她把它拍成電影，「我照做了。我會永遠感謝他慷慨帶來的啟發。藝術家應該啟發他人的人生與潛能。」

此外，坎城影展總監泰瑞弗雷莫也於致《綜藝》的悼文中寫道：「永遠的勞勃瑞福。永遠的牛仔、逃亡者、候選人、囚犯、大亨、騙子、學生、花花公子、孤獨者、密碼專家、士兵、記者、牛仔冠軍、戀人、棒球手、水手、與馬語者……超過 70 個角色，執導9部電影，創立日舞影展。他畢生奉獻於電影，展現出對承諾與奮鬥的無與倫比的優雅。瑞福不僅是一個傳奇，他更是一個典範。永遠的勞勃瑞福，那位熱愛自由的『突圍者』。」

