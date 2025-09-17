沒有勞勃瑞福就沒有現在的諾蘭《頂尖對決》也受他的經典啟發

勞勃瑞福創辦的日舞影展孕育出許多大導演，圖為他2015年出席日舞影展的照片。（美聯社）

〔記者許世穎／專題報導〕好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福昨（16）日傳出於在猶他州日舞的住所安詳辭世，享壽89歲。1981年他創立「日舞協會」（Sundance Institute），並進而促成「日舞影展」，成為獨立電影的重要舞台，培育出無數新銳導演。而「日舞」也正是出自他於1969年經典作品《虎豹小霸王》的角色名。

勞勃瑞福（右）和保羅紐羅曼擔綱演出1969年的電影《虎豹小霸王》，放蕩不羈的形象深入人心，日舞影展的名稱也出自勞勃瑞福飾演的「日舞小子」。（路透）

日舞影展協會是勞勃瑞福於1981年憑首度執導的《凡夫俗子》獲奧斯卡最佳導演後創立，堪稱開啟了美國獨立電影革命，成就包括史蒂芬索德柏、萊恩強森、凱文史密斯、昆汀塔倫提諾、克里斯多夫諾蘭等多位導演的職涯。

而諾蘭去年曾獲日舞影展的首屆「開拓者獎」，當時他感謝日舞影展的幫助，讓藝術家能夠為了自己的願景奮戰，「導演、編劇、演員在這裡被當成藝術家，擁有創作者的驕傲。」他更表示，身為電影人在日舞影展的經驗是世界上獨一無二的，「你會將它帶進整個職涯，我永遠感激 23 年前在這裡的經驗，也感激今晚能得到這個獎。」

克里斯多夫諾蘭去年曾獲日舞影展的首屆「開拓者獎」。（翻攝自日舞影展官方YT頻道）

除了在由勞勃瑞福創辦的日舞影展發跡，諾蘭拍攝影迷相當喜愛的《頂尖對決》時，也身受勞勃瑞福的經典作品啟發。原來勞勃瑞福與保羅紐曼在1973年經典之作《刺激》裡上演了終極騙局，讓諾蘭在構思《頂尖對決》時，對這部作品格外傾心研究。

勞勃瑞福（右）和保羅紐曼再度合作的《刺激》，是經典的騙徒電影。（翻攝自IMDB）

諾蘭曾於接受《Radio Free》訪問時被直接問到，保羅紐曼與勞勃瑞福在《刺激》中為了替共同好友報仇而結伴設局，是否與《頂尖對決》克里斯汀貝爾和休傑克曼兩位宿敵魔術師之間愈演愈烈的鬥法存在相似之處時，諾蘭簡潔地回答：「嗯，是的。」

他解釋說：「特別是在我們一開始試圖向片廠推銷這部電影時，就得思考：它屬於哪一種故事範式？而雙主角的故事範式其實非常少。《刺激》就是其中之一。還有一些沒有絕對正派或反派的故事，但那種很難處理。確實有，但屈指可數。《刺激》算是非常接近的例子。」

克里斯多夫諾蘭曾坦言，《頂尖對決》克里斯汀貝爾（左）和休傑克曼的雙主角概念受到《刺激》啟發。（翻攝自IMDB）

《刺激》橫掃7項奧斯卡，包括「最佳影片」與「最佳導演」，同時也被視為保羅紐曼與勞伯瑞福合作《虎豹小霸王》的傳奇後繼之作。諾蘭將其作為靈感來源再恰當不過，即便這部片表面上與他設定在1890年代倫敦、改編自文學作品的《頂尖對決》相差甚遠。

