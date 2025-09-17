韓國驚現「弘大男」狂搭訕！外國遊客怨：死纏爛打躲不掉

韓國網紅Sean拍影片影射「弘大狩獵族」。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流發達，不少年輕人愛去韓國旅遊，尤其「弘大」的夜店、酒吧和「狩獵酒館」盛行，近來流傳「弘大男、弘大女」的「狩獵族」，藉由搭訕陌生人，要求對方給出電話號碼，引發外國遊客不安。

在IG擁有近140萬粉絲的韓國網紅Sean，曾拍短片影射專門向外國遊客搭訕的「狩獵族」，Sean坦言：「大多數的韓國人都很友善，但弘大特別不一樣。」據韓媒《東亞日報》報導，不少外國觀光客親口表示「真的遇過『弘大男』，就算表明自己非單身，對方還是死纏爛打，瘋狂搭訕。」

請繼續往下閱讀...

Sean外型高大帥氣，在影片中身穿黑色皮夾克，對著陌生人劈頭就問：「Are you open mind?（你心胸開放嗎？）」即使對方透露有伴侶了，他仍遞上手機，要求對方留下電話號碼，該影片點擊超過2200萬次。

報導指出，有位英國遊客A女直言「影片裡的人物真的存在」，表達對這種搭訕方式感到不悅，「在旅行中是一種很惱人的經歷」，巴西遊客雷伊（化名）也說，在弘大遇過兩次，即使說了自己有男友，對方還是糾纏不清。

另外，也有男遊客遇上「弘大女」，法國人雨果（化名）說：「有些女生會主動說要請吃飯，好像特別喜歡搭訕金髮、帥氣又長得高的外國人，即使稱不上是惡意，但確實讓人不太舒服。」

由於韓國觀光優勢是「安全」，但隨著搭訕影片流傳，恐怕搞到人心惶惶，甚至也有網友直言「不會想讓孩子特別去弘大」、「如果孩子未成年，那就需要更加注意」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法