娛樂 最新消息

鍾瑶才入圍金鐘主持人獎！又揭「醞釀2年」全新身份

鍾瑶有顆熱愛冒險的心。（Helly Hansen提供）鍾瑶有顆熱愛冒險的心。（Helly Hansen提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾瑶今年以節目《上船了各位！》入圍金鐘獎實境節目主持人獎，將和主持群百八（陳瑋涵）、KID（林柏昇）、郭泓志、胡宇威、蔡昌憲、雷艾美、瑞瑪席丹一同踏上金鐘紅毯。她日前出席戶外品牌活動，談到近期新計劃，她將於2025年第四季將晉身作家，推出醞釀兩年的新書，升格為作家，加上年末也有新戲登場，以及2026年計畫挑戰動力船執照，可謂人生相當充實。

鍾瑶不僅在戲劇領域表現亮眼，更因對登山、自由潛水與帆船的熱情，在演藝之路開闢專屬航道。她曾出演過美人魚角色、考取帆船執照、擔任戶外實境節目主持人，並完成60小時征服200公里、從花蓮港划獨木舟直達日本石垣島的壯舉，展現堅毅無畏的探險家精神。

鍾瑶晉升作家。（Helly Hansen提供）鍾瑶晉升作家。（Helly Hansen提供）

她在活動上穿上品牌服裝，分享「我很喜歡這套裝備的外型、材質與剪裁，能讓我進行戶外挑戰時帶來安全感與自信！」 她透露自己夏季玩帆船、依時令登百岳，每年都會設定不同的戶外挑戰，讓生活充滿新能量。

點圖放大
點圖放大

