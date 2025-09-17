星光幫男星一年半零收入 出門不敢抬頭「不准朋友喊名字」

盧學叡走過黑暗。（丸藝創意行提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕星光幫歌手盧學叡推出全新單曲《在你落下時，有我》，把自己曾經陷入黑暗、迷失方向的脆弱時刻，化成旋律與字句。他坦言，前陣子確實因財務問題跌到谷底，足足一年半沒有工作，選擇報喜不報憂，甚至連最親近的家人朋友也不知情，「就這樣撐到沒有辦法支付一切生活。」如今走過困境，他感性說道：「很幸運有很多人的幫忙，讓我能從更多元的面向去嘗試與挑戰，也發現自己不一樣的個性。」

回想那段最艱難的日子，盧學叡坦白內心幾乎崩塌，一度焦慮到不敢直視陌生人，甚至要求朋友不要叫他名字，而是用「代號」來代替，出門時還要像導盲犬般靠著朋友的肩膀才有安全感，「會緊張、恐懼，覺得大家是不是都在瞧不起我。」幸好有朋友才讓他慢慢走出陰霾。

盧學叡走過黑暗。（丸藝創意行提供）

談到外界對他「忽胖忽瘦」的關注，盧學叡也大方回應，笑說自己的身形簡直就像人生的起伏縮影。原來當時因焦慮「不快樂也吃、快樂也吃」，才會陷入體重大幅變化。疫情期間，甚至一度出現高血壓警訊，「我不想一輩子靠藥物，就開始找營養師調整飲食，希望透過健康方式讓身體回到正軌。」

而最近Lulu、陳漢典「閃婚」話題熱度不斷，盧學叡也笑說：「我自己以前想過28到32歲要有小孩，這樣孩子18歲時，我才50歲還能是年輕老爸，哈哈！但現在早就超過這個年紀，就不再強求。」對於婚姻順其自然，至於是否單身？他大方直認：「很單的單！」除了音樂創作，月底他即將與台北國樂團合作大型音樂劇《微風往事》。

