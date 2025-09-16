影人悼念勞勃瑞福 「雄獅已逝」梅姨願親愛的朋友安息

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福今（16）日傳出於在猶他州日舞的住所安詳辭世，享壽89歲。消息傳出後，許多明星紛紛發聲悼念這位於1981年創立「日舞協會」（Sundance Institute），並進而促成「日舞影展」的傳奇影人。

影后「梅姨」梅莉史翠普曾在1985年《遠離非洲》中與勞勃瑞福合作，她透過聲明表示：「一頭雄獅已逝。安息吧，我親愛的朋友。」

英國名嘴皮爾斯摩根則追憶起訪問勞勃瑞福的時刻，發文寫道：「史上最偉大的電影明星之一，一位真正的好萊塢傳奇，出演了我最喜愛的無數經典。何等的職涯，何等的演員，何等令人悲傷的損失。」

《星艦迷航記》元老威廉夏特納簡短表示：「向勞勃瑞福的家人致上哀悼。」奧斯卡影后、《樂動心旋律》主演瑪莉馬特琳則強調，勞勃瑞福對獨立電影的重要貢獻：「我們的電影《樂動心旋律》能夠被世人看見，是因為日舞影展；而日舞之所以存在，是因為勞勃瑞福。一位天才殞落了。」

其他未曾與瑞福直接合作的影人，也表達了不捨。演員柯曼多明哥在X上寫道：「滿懷愛與敬意，感謝瑞福先生帶來永恆的影響，將世代綿延。安息。」

奧斯卡名導朗霍華同樣致敬勞勃瑞福的影響力，他在X上寫道：「謝謝你，勞勃瑞福。你是極具影響力的文化人物，無論身為演員、製片人還是導演所做的創意選擇，還有創辦日舞影展，為美國獨立電影運動注入強大能量，是藝術上改變遊戲規則的人。」

