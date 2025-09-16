晴時多雲

娛樂 最新消息

日本猛男照護員秀肌肌 讓爺奶養老又養眼

〔記者邱琬智／台北報導〕台灣早已步入高齡社會，如何養老早已是顯學，但多數養老院，放眼望去，從照顧者到住戶，暮氣沉沉，頗有夕陽西下的哀傷感。但日本有個照護中心，由帥氣肌肉男當照護員，帶領銀髮長者做活動，養老又養眼，讓爺爺奶奶精神百倍啦！

位於日本愛知縣的照護機構「HIDAMARI GROUP」，有十多位猛男型照護員。（翻攝自官網）位於日本愛知縣的照護機構「HIDAMARI GROUP」，有十多位猛男型照護員。（翻攝自官網）

有「日本最多肌肉男的照護企業」VISIONARY公司旗下的HIDAMARI GROUP，在社群上傳今年8月請3位猛男照護員前往社福機構，教爺爺奶奶們作活動的畫面。健壯的猛男們，用輕鬆的健身技巧帶動唱，頓時讓養老院充滿歡樂，活力滿滿，幾個阿嬤還趁機摸摸小鮮肉硬梆梆的肌肉，感覺回春不少。

阿嬤趁機摸摸小鮮肉硬梆梆的肌肉，感覺回春不少。（翻攝自X）阿嬤趁機摸摸小鮮肉硬梆梆的肌肉，感覺回春不少。（翻攝自X）

阿嬤趁機摸摸小鮮肉硬梆梆的肌肉，感覺回春不少。（翻攝自X）阿嬤趁機摸摸小鮮肉硬梆梆的肌肉，感覺回春不少。（翻攝自X）

這個位在愛知縣一宮市的護理之家「HIDAMARI GROUP」，有「日本最多肌肉男的照護企業」封號，他們的看護清一色都是身材壯碩的年輕小鮮肉。熱愛健身的創辦人丹羽悠介表示，為了將安養中心打造成健康的形象和推廣運動，他會要求員工在8小時的工作時間中，有2小時需要到健身房報到訓練，公司還會提供健身房津貼。當照服員們健身有了肌肉與體力，更能愉快展現笑容，讓照顧現場的氣氛充滿活力，也希望打破外界對看護產業的刻板印象。

丹羽悠介曾在社群貼出一張員工結婚典禮時拍下的照片：十幾位只穿著緊身內褲的猛男們一字排開，身上貼著號碼牌，場面有如健美比賽。他發文表示：「來我們公司後，結婚典禮的餘興活動大概就是這種感覺。」畫面相當養眼。

丹羽悠介貼出員工結婚典禮時拍下的照片：十幾位穿緊身內褲的猛男們一字排開，有如健美比賽。（翻攝自X）丹羽悠介貼出員工結婚典禮時拍下的照片：十幾位穿緊身內褲的猛男們一字排開，有如健美比賽。（翻攝自X）

為何會投入長照養護產業？原來丹羽曾因創業失敗躲在家啃老了一段時間，後來他嘗試去一家養老院當志工。養老院溫暖又放鬆的氛圍，讓他興起何不試試投入這個領域？於是報考護理學校，學習照護專業知識，結合他熱愛健身的想法，成立了現在這家肌肉男護理之家。

他設立這樣猛男養生村的初衷是，既然是為銀髮族服務，更應該需要樂觀、充滿活力的年輕人，來感染老年人，讓活力十足的壯漢做起來更容易，對於經常需要攙扶、移位行動不便的老人家或障礙者的照護工作者來說，擁有強壯的體格，非常有幫助。丹羽悠介透過這種獨特經營模式，讓照護工作顯得「帥氣」，成功吸引了原本對照護不感興趣的體育系畢業生前來詢問。

猛男照服員帶動操，讓照顧現場的氣氛充滿活力。（翻攝自X）猛男照服員帶動操，讓照顧現場的氣氛充滿活力。（翻攝自X）

不過，千萬不要以為這群猛男照護員四肢發達、頭腦簡單，他們不僅要健身，更重要的是要學習專門護理知識，在健碩的外表下具備細膩的關懷心思。

不少網友看到肌肉照護員一字牌開，紛紛留言表示，「我現在就想退休，住進養老院」、「有猛男來服務，什麼病都能快點好起來了～」

至於如何入住這間猛男養生村？據說是，入住金日幣10萬（約台幣2萬），月付金約15萬（約台幣2萬9千元），不過僅限日本有長照資格的居民，殘念！

