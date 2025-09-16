《屍速列車》延尚昊回歸！新片《醜得要命》反思成功主義背後真相

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕韓國名導演延尚昊以《屍速列車》聞名全球，最新力作《醜得要命》於韓國上映後，僅花4天累積超過31萬觀影人次，票房表現強勁。

延尚昊導演透過《醜得要命》揭露背後暗黑寓意。（© 2025 Plus M Entertainment and WOWPOINT. All Rights Reserved.）

《醜得要命》改編自延尚昊創作的圖文書，他分享創作靈感來自對「成功主義」的反思。「1970年代的韓國經濟成長快速，社會創造奇蹟般的成果，但在追求成就的過程中，許多東西被忽略了。這部作品就是在思考，人們的自卑感與對成就的渴望，如何推動，甚至扭曲社會。」

請繼續往下閱讀...

《醜得要命》申鉉彬飾演無臉女人。（© 2025 Plus M Entertainment and WOWPOINT. All Rights Reserved.）

片中由申鉉彬飾演的「無臉女人」，全程以肢體語言詮釋角色，成為全片亮點之一；延尚昊透露，最滿意的一場戲是「無臉女人」與林英奎、鄭英錫於攤位初次相遇的場景，「那是一段真正的情感交流，讓觀眾看見不被重視角色的內心。」

關於「無臉」設定，延尚昊說：「林英奎飾演的男人雖然創造奇蹟，但內心卻是扭曲的。如果讓觀眾的注意力集中女子的臉，反而會失去想傳達的意義，於是決定用聲音和肢體演技，引導觀眾進入角色世界。」

談及拍攝的辛苦過程，延尚昊笑說：「其實沒特別艱難，反而每天都很快樂。」他回憶在工廠巷子拍攝臨時演員場景時，遇到大雨磅礴，滿地泥濘，「但泥巴讓畫面更真實，氣氛更濃厚，反而成了上天的幫忙。」

《醜得要命》權海驍（左起）、朴正民、導演延尚昊。（© 2025 Plus M Entertainment and WOWPOINT. All Rights Reserved.）

對於電影票房表現，延尚昊態度樂觀：「首日票數並不是最重要的，關鍵是電影口碑逐漸傳開，現場購票的觀眾越來越多。」

追問是否會來台和粉絲見面？延尚昊說：「我知道在台灣有很多支持我的觀眾；上次我和太太、兒子一起來台灣，那時孩子才小，現在已經11歲了，相信很快就會再訪台灣。」《醜得要命》9月26日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法