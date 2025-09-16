黃鴻升離世5年 麻衣追憶「淚一滴一滴在手機上」

黃鴻升（左）忌日，麻衣感性追憶。（翻攝自Threads）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小鬼」黃鴻升2020年的9月16日過世，結束短暫36年生命，今天是他的忌日，不少藝人好友、親友、粉絲都感傷追憶，麻衣也感性提到：「miss you！我的老戰友。」

找出過去和小鬼的合照，麻衣談到：「2020年9月16日，那天我帶兒子及朋友母子去隅田水族館。當時兒子5歲，剛好看完水母，出來選伴手禮時，看了一下手機你的消息。不敢相信我以為是惡作劇，滑了滑了幾遍SNS還是一樣。」

黃鴻升（左）離世5年，麻衣（中）很想念他，右為歐弟。（翻攝自Threads）

麻衣回憶：「我排隊結帳時，忍不住流淚，淚一滴一滴在手機上。媽媽友（朋友）看到了我突然這樣子，安慰我。」麻衣談到，隔天她去公園，看看藍藍天空，想著小鬼，「一直在想，好想再見到他一次。」另外麻衣也談到：「你記得嗎？我和你的組隊是好強的，每次都過關。」難忘過去在《娛樂百分百》的合作往事，麻衣也感性再次說出：「想念你。」

