「最美亞姐」翁虹再現奪冠旗袍 驚爆百萬后冠只是玻璃

翁虹穿上紅色旗袍再現36年前亞姐冠軍風采。（翻攝自小紅書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕現年56歲的翁虹曾在1989年奪下亞洲小姐冠軍，憑著標緻五官與氣質多年來始終被讚為「最美亞姐」。近期港姐、亞姐選舉相繼落幕，她也趁機在社群回顧選美往事，特地穿上紅色旗袍重現36年前的經典造型。

被譽為『最美亞姐』的翁虹大方分享選美秘辛。（翻攝自小紅書）

翁虹在影片中大方分享當年的選美秘辛，透露比賽時連自己都不知道誰會奪冠，她至今珍藏著當年的冠軍授帶與「最具風采小姐」授帶，以及象徵榮耀的后冠。她透露外界一直以為那頂冠冕價值不斐，其實真相讓人意外。

翁虹珍藏當年冠軍綬帶與后冠，親自揭曉百萬后冠其實是玻璃。（翻攝自小紅書）

翁虹解開多年謎團，親自揭曉冠冕的秘密：「大家都以為是百萬寶物，其實只是玻璃！」翁虹同時謙虛表示，自己能奪冠不僅靠實力也有運氣，「總決賽剛好在我的母校舉辦，真的天時地利人和。」

