娛樂 最新消息

綠茶爆打韓星申鉉濬 《懸賞令》對手戲火藥味十足

綠茶（右）在《懸賞令》耍狠當老大，「爆打」韓星申鉉濬。（童心娛樂提供）綠茶（右）在《懸賞令》耍狠當老大，「爆打」韓星申鉉濬。（童心娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台韓合拍電影《懸賞令》歷經24天緊湊拍攝，日前在韓國京畿道順利殺青，「綠茶」林埈永在最後一天拍攝大爆發，「爆打」韓星申鉉濬，沒想到對方放話「放心打，盡情打」，讓綠茶誠惶誠恐。

《懸賞令》集結韓國知名演員申鉉濬、金炳萬、裴優熙，以及台灣演員雷嘉汭、綠茶、黃小柔等人，綠茶飾演的黑幫大哥「高俊基」在追討債務過程中，多次認錯人，在嚴刑逼供的劇情設定下，和申鉉濬的對手戲既緊張又爆笑。

綠茶（右）、申鉉濬在《懸賞令》中的對手戲既緊張又有些搞笑。（童心娛樂提供）綠茶（右）、申鉉濬在《懸賞令》中的對手戲既緊張又有些搞笑。（童心娛樂提供）

電影開拍以來，綠茶對劇本相當投入，幾乎形影不離，多場高強度打戲讓他前一晚僅睡3小時，半夜驚醒還繼續背劇本，清晨6點半就驅車前往京畿道準備拍攝。

為了角色，綠茶每日跑步五公里、減重12公斤，他坦言最困難的是台詞：「中文、韓文交錯運用的台詞，常讓我舌頭打結、語無倫次，尤其面對資深前輩申鉉濬，更怕自己NG拖累他。」

回憶與申鉉濬的對手戲，綠茶興奮說：「小時候就看過他的喜劇電影《金館長對金館長對金館長》，去年也追了他主演的韓劇《熨斗家放》，演技真的超棒；但在戲裡，我竟然要用腳踹他、呼巴掌、罵髒話，真的是嚇死我了！」

《懸賞令》暫定2026年5月在台灣、韓國同步上映。

