娛樂 最新消息

89歲勞勃瑞福辭世！李佳芬昔迷妹神情曝光 虧韓國瑜「不相上下只是頭髮少」

〔記者邱奕欽／台北報導〕奧斯卡影帝勞勃瑞福（Robert Redford）驚傳辭世，於周二清晨在猶他州普若佛山區的住處過世，享壽89歲，具體死因並未透露。這位好萊塢傳奇巨星不僅在影壇地位崇高，過去也曾在台灣引起熱烈迴響，其中現任立法院長韓國瑜的夫人李佳芬，更是他的忠實影迷。

奧斯卡影帝勞勃瑞福（Robert Redford）今驚傳辭世。（歐新社）奧斯卡影帝勞勃瑞福（Robert Redford）今驚傳辭世。（歐新社）

勞勃瑞福2019年以息影作《老人與槍》告別影壇，當時電影在高雄舉辦首映，李佳芬以「狂粉」身分現身力挺，她直言自己自電影《往日情懷》起就被他的氣質、笑容與金髮深深吸引，更盛讚他導演的作品《大河戀》不僅捧紅布萊德彼特，甚至讓她懷疑布萊德彼特「簡直就像他的兒子」。

當時，李佳芬難得露出小粉絲神情，被問到理想男性是否就是勞勃瑞福時，她笑喊「對啊」，隨後還不忘打趣自家老公韓國瑜「也不相上下啦！只是頭髮比較少一點」。

《老人與槍》首映時李佳芬分享對勞勃瑞福的喜愛。（資料照，采昌提供）《老人與槍》首映時李佳芬分享對勞勃瑞福的喜愛。（資料照，采昌提供）

事實上，李佳芬出身世新廣電電影學系，學生時期幾乎天天跑電影院，熱愛影視的她曾透露與韓國瑜年輕時最常的約會活動就是看午夜場電影。如今勞勃瑞福驚傳辭世，讓影迷與影壇感到惋惜，也勾起人們對這位好萊塢傳奇巨星的追憶。

