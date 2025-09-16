陳漢典早預言理想型 Lulu全中3條件甜嫁他

陳漢典在著作中公開理想女友條件，與Lulu完美呼應。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典與Lulu黃路梓茵11日驚喜在社群宣布結婚，震撼整個圈內圈外。其實早在多年前，陳漢典就在自己出版的著作「夢想晚典名」中，公開寫下理想女友條件，如今回頭對照多年來默契十足的Lulu，簡直就是他心中的理想型。

陳漢典寫下理想女友條件要具備笑點合拍、能被自己的幽默逗笑、單純又可愛，他在書裡直言：「愛情最動人的瞬間，就是兩個人能因同一件小事笑出聲。」他也強調，女友笑點不一定要低，但必須能欣賞自己的幽默，「兩個人能對同一件事情覺得好笑，就是一種默契。」兩人在《大熱門》等節目的合作，Lulu總能與陳漢典一搭一唱、笑點十足，特質恰恰呼應他當年書裡的理想型，難怪會擦出愛火。

Lulu在節目中與陳漢典默契十足，如今攜手走入婚姻。（翻攝自臉書）

《大熱門》上個月播出最後一集，沒多久兩人就在社群曬出「婚訊」，還幽默強調，「這次不是節目企劃，我們是真的要結婚了！」並引用吳宗憲的名言，「搭檔之間比信任更重要的是默契」，甜蜜宣布要攜手走過未來的快樂與爆笑人生。

