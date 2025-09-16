晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳漢典早預言理想型 Lulu全中3條件甜嫁他

陳漢典在著作中公開理想女友條件，與Lulu完美呼應。（翻攝自臉書）陳漢典在著作中公開理想女友條件，與Lulu完美呼應。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典與Lulu黃路梓茵11日驚喜在社群宣布結婚，震撼整個圈內圈外。其實早在多年前，陳漢典就在自己出版的著作「夢想晚典名」中，公開寫下理想女友條件，如今回頭對照多年來默契十足的Lulu，簡直就是他心中的理想型。

陳漢典寫下理想女友條件要具備笑點合拍、能被自己的幽默逗笑、單純又可愛，他在書裡直言：「愛情最動人的瞬間，就是兩個人能因同一件小事笑出聲。」他也強調，女友笑點不一定要低，但必須能欣賞自己的幽默，「兩個人能對同一件事情覺得好笑，就是一種默契。」兩人在《大熱門》等節目的合作，Lulu總能與陳漢典一搭一唱、笑點十足，特質恰恰呼應他當年書裡的理想型，難怪會擦出愛火。

Lulu在節目中與陳漢典默契十足，如今攜手走入婚姻。（翻攝自臉書）Lulu在節目中與陳漢典默契十足，如今攜手走入婚姻。（翻攝自臉書）

《大熱門》上個月播出最後一集，沒多久兩人就在社群曬出「婚訊」，還幽默強調，「這次不是節目企劃，我們是真的要結婚了！」並引用吳宗憲的名言，「搭檔之間比信任更重要的是默契」，甜蜜宣布要攜手走過未來的快樂與爆笑人生。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中