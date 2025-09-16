晴時多雲

娛樂 最新消息

跨年煙火壓力太大！賈永婕「惡夢」曝光 鬆口今年新突破

〔記者張釔泠／台北報導〕台北101與台北流行音樂中心（北流）聯手打造的「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」於8月27日完成決選，由台北101董事長賈永婕、北流董事長黃韻玲、跨年煙火音樂計畫總製作人盧律銘，以及知名錄音師錢煒安共同評選。賈永婕笑說今年跨年煙火意義非凡，因此「壓力超大」，曾夢到倒數5、4、3、2、1後煙火竟沒施放，直到跨年當天站在市府舞台上親眼看見煙火綻放，才終於鬆了一口氣，她笑言：「今年一定要做出不一樣的突破！」

台北101董事長賈永婕、北流董事長黃韻玲、跨年煙火音樂計畫總製作人盧律銘以及知名錄音師錢煒安共同評選 。（北流提供）台北101董事長賈永婕、北流董事長黃韻玲、跨年煙火音樂計畫總製作人盧律銘以及知名錄音師錢煒安共同評選 。（北流提供）

黃韻玲坦言，評選過程中最打動她的是，能在有限的時間裡聽見創作者如何運用旋律、節奏與聲響，勾勒出鮮明畫面感的作品。透露其中一首屬於「大航海時代」主題的作品讓她驚艷，甚至考慮未來邀請創作者參與電影配樂，展現音樂與影像之間的無限可能。

賈永婕提到，年輕時她曾走遍世界收集跨年體驗，從日本、泰國到澳洲雪梨，但真正最難忘的，仍是與家人一同迎接新年的時光。「有一次孩子還小，睡得特別沉，怎麼叫都叫不起來，我只好連棉被一起抱到頂樓看煙火。他在半夢半醒之間睜開眼睛看了一下，又很快睡著。結果隔天還生氣地問我，為什麼沒叫他起來看煙火。」她笑說，今年參與評選時，也會下意識把這些家人的跨年記憶代入。

北流董事長黃韻玲讚創作潛力直呼太驚豔 。（北流提供）北流董事長黃韻玲讚創作潛力直呼太驚豔 。（北流提供）

黃韻玲也分享，她曾多次主持跨年晚會，對煙火的回憶同樣深刻。她回想起過去常與好友和家人相約在12月31日聚會跨年，會在附近訂餐廳，一起倒數迎接新的一年，彼此祝福。她印象最深的是，有一年帶著年紀還不到兩歲的孩子到距離煙火很近的地方觀看，雖然人潮太擁擠無法擠到最前方，但當煙火綻放的瞬間，依然被那份壯麗與熱情深深打動。「看到煙火的那一剎那，總會有一種團圓、新氣象的感覺，會對未來的新一年充滿美好期待。」

台北101董事長賈永婕親曝跨年煙火壓力大 。（北流提供）台北101董事長賈永婕親曝跨年煙火壓力大 。（北流提供）

談到今年的合作，賈永婕坦言壓力特別大。「今年的煙火對我來說意義很不一樣，所以壓力也特別大。老實說，我還因為這件事做過惡夢。」她回憶，在夢裡倒數到5、4、3、2、1時，煙火竟然沒有施放，「那個夢困擾了我整個星期！」直到跨年當天，她站在市政府舞台上倒數，仍忍不住緊張得不斷捏著手，直到親眼看到煙火綻放，才終於鬆了一口氣。雖然當晚的成功讓她興奮不已，但隔天醒來，壓力又隨之而來，「我就在想：那明年呢？」她笑說，今年一定要做出一些不一樣的突破，為台北101的跨年煙火帶來更多驚喜。

今日熱門
