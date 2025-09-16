晴時多雲

娛樂 最新消息

名導陳玉珊怒揭前夫婚內出軌 在醫院陪伴家人回應了

陳玉珊指出，與張偉傑長達20多年的婚姻其實早已破裂。（資料照）陳玉珊指出，與張偉傑長達20多年的婚姻其實早已破裂。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳玉珊曾執導電影《我的少女時代》、偶像劇《命中注定我愛你》、《下一站，幸福》等，2023年與前夫「Jason」張偉傑宣布離婚，當時兩人看來和平分手，沒想到2年後，她無預警在社群媒體開撕對方「婚內出軌」。對此，她表示：「正在陪伴家人度過辛苦的療程，就不再回應大家的關心了。」照片可見她人在病房，看來是陪伴家人在醫院。而前夫張偉傑至今尚未對外回應。

陳玉珊現在在醫院陪伴家人。（翻攝自ig）陳玉珊現在在醫院陪伴家人。（翻攝自ig）

陳玉珊今凌晨在社群媒體指出，與張偉傑長達20多年的婚姻其實早已破裂，原因正是對方不忠。他直指張偉傑從未參與過任何偶像劇製作，痛批對方是個騙子，同時憤怒的喊話各大劇組，「不要相信前夫履歷上的經歷」。

此外，陳玉珊還在限時動態發文怒斥直說：「那對畜生還是在一起了，原來真的被騙了，20幾年啊！」、「窩囊廢，還好離開了！」據悉，其實在先前早有人提醒過陳玉珊要小心張偉傑，但她選擇相信，如今開撕似乎已掌握相關證據。

