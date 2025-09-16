晴時多雲

娛樂 最新消息

超狂！唐美雲與神秘富商上演禁忌之戀 反串化身海賊女王

唐美雲預告新作《夢在海潮那邊》將徹底顛覆你對歌仔戲的想像。（國家兩廳院提供）唐美雲預告新作《夢在海潮那邊》將徹底顛覆你對歌仔戲的想像。（國家兩廳院提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐美雲歌仔戲團帶來的新作《夢在海潮那邊》預告「徹底顛覆你對歌仔戲的想像」，這回唐美雲將化身「海賊女王蔡牽媽」，不再是小女人，而是聰明又霸氣的領袖，她女扮男裝潛入艋舺，意外與小咪飾演的神秘富商擦出火花，上演一場諜對諜的愛情大戲。

聊到這次的新角色，唐美雲笑說為了完美呈現女王姿態，服裝由黃文英老師特別訂製的。服裝設計黃文英老師還驚訝她怎麼越來越瘦。唐美雲透露自己現在忙著讀碩二，還要兼顧公演和教學，根本沒有時間停下來。

唐文華是國光劇團當家老生，會來助陣《夢在海潮那邊》。（國家兩廳院提供）唐文華是國光劇團當家老生，會來助陣《夢在海潮那邊》。（國家兩廳院提供）

儘管睡眠變少，但她樂在其中，「因為做的都是自己喜歡的事，就算累也甘之如飴！」除了戲劇演出，她也透露目前正緊鑼密鼓籌備電視劇。

許秀年會參與《夢在海潮那邊》演出。（國家兩廳院提供）許秀年會參與《夢在海潮那邊》演出。（國家兩廳院提供）

唐美雲分享維持好體力的秘訣，就是多喝水、吃水果和茹素，讓身體感覺更輕鬆，而最讓她感動的是，劇團的夥伴們總會貼心讓她在車程上補眠，滿滿的愛讓她繼續為台灣文化打拚。

《夢在海潮那邊》的卡司除了唐美雲的反串演出，還有「歌仔戲天后」許秀年、「國光劇團當家老生」唐文華也來助陣。該劇將於2025年10月16日至19日登上國家戲劇院。

