馬來西亞女星勇奪國際大獎 驚爆下一步前進葛萊美

鍾潔希獲美國大獎。（星音符製作提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕馬來西亞女星鍾潔希近日以華語新歌《我就是我》獲美國樂壇盛典ICMA肯定，勇奪「亞洲流行音樂獎」獎項，此外她也接受美國滾石音樂雜誌專訪，12月20日更將在吉隆坡開唱，舉行「鍾潔希 我就是我 世界巡迴演唱會」，笑說每天都在開驚喜包，真是喜氣洋洋。

ICMA「亞洲流行音樂獎」吸引來自美、歐、亞、非等世界七大洲的眾多歌手角逐比賽，鍾潔希則是參賽亞洲部分，對手來自台灣、中國、香港、越南、馬來西亞與泰國等，她在幾千首創作曲中脫穎而出，被評為獨特有療癒，正能量優美的旋律，富創意的MV拍攝，為具有影響力的流行歌曲。

她以中文、英文、馬來文三種不同語言專輯參賽，分別有中、英文兩首歌曲入圍，鍾潔希開心分享，有兩首歌曲入圍已經很開心了，怎料《我就是我》獲獎，還有機會參加角逐明年的葛萊美音樂大典獎項，感到非常的榮幸，鍾潔希並說得知獲獎當天在澳洲忙著參加新專輯製作會議，淚崩直呼：「天啊天啊！真是難以置信！」

鍾潔希拍攝新歌《我就是我》MV，露出小蠻腰、秀美腿，跟著20名舞者演出，為求表情、舞步到位大跳百遍，跳到鐵腿、腿多處擦傷濺血痛到休養一週，鍾潔希表示唱跳初體驗很開心，接著將會朝著唱跳歌手前進。

