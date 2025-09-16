演過《玫瑰瞳鈴眼》 五月天大嫂團「她」被讚太美

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天10月4日、5日將在高雄巨蛋連續兩天壓軸「超犀利趴14」演出，粉絲都很期待團員再現「金排球」脫口秀，而展開犀利趴之前，五月天近期仍到繼續到不同城市舉辦「回到那一天」巡演，每場都吸引滿滿人潮。

五月天冠佑。（相信音樂提供）

前幾天五月天相隔8年再次到貴陽開唱，阿信開玩笑說：「8年前的事，冠佑4字頭，現在不多說，你看他還代言SK2，只要有音樂我們都不會老。」事實上五月天除了演唱會一票難求，另外也受廠商青睞，包括星巴克、知名保養品都邀團員代言，當然對五月天來說，音樂也是大夥最好的保養品。

冠佑老婆王行芝被網友大讚漂亮。（翻攝自IG）

冠佑被阿信誇不顯老，他的老婆王行芝則被網友大讚太美，過去王行芝曾演過《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》等戲劇，另外也曾上綜藝節目唱唱跳跳。如今女兒遺傳爸媽演藝細胞，「小玫瑰」劉芯妤已多次在五月天演唱會上擔任開場嘉賓，另外小玫瑰也推出過《瞬間》、《So Far Away》等多首單曲，五月天歌迷愛屋及烏，也常給予小玫瑰最大鼓勵。

冠佑女兒小玫瑰也熱愛唱歌。（相信音樂提供）

