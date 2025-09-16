陳芳語爆喜訊！緊張到睡不著 好消息「在12月」

陳芳語攜手黃宇寒打造「2025全球客家流行音樂大賽」形象歌曲。（新視紀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025全球客家流行音樂大賽」總獎金新台幣105萬元整，開放報名至9月30日，客家委員會邀請「Kimberley」陳芳語擔任代言人，近來積極投入形象歌曲創作，邀請「金曲客語才女」黃宇寒、製作人Tower陶逸群聯手創作並投入製作，陳芳語下足苦心徹夜練習力求完整詮釋歌曲意境，期待歌曲在12月份正式跟大家見面。

陳芳語首次與黃宇寒合作，坦言跟厲害的音樂人合作都會很緊張，也代表自己很在乎，歌曲由陳芳語創作詞曲，再由黃宇寒延續相同精神創作客語歌詞，在收到黃宇寒創作的客語歌詞非常的喜歡，更讚嘆客語真的好美、好細膩，因此更是加倍認真練習，希望可以把歌曲最真實的情緒表達出來。

陳芳語攜手黃宇寒打造「2025全球客家流行音樂大賽」形象歌曲。（新視紀提供）

即將在9月下旬發行個人第四張客語創作專輯的黃宇寒，在收到本次歌曲合作邀請時正值專輯製作水深火熱的忙碌狀態，在一陣天人交戰後，決定再怎麼樣也要擠出時間參與合作，能夠投入自己所學也希望讓更多人聽見客語的美好，表示在收到陳芳語創作的詞曲，覺得很有力量很感動，因此在客語歌詞的創作更是字字斟酌希望能讓歌曲有更棒的呈現，也非常期待陳芳語詮釋。

曾參與選秀節目的陳芳語，以及多次參與創作比賽的黃宇寒，兩位都因為站上比賽的舞台而引發注目並且在樂壇發光發熱，也特別鼓勵喜歡唱歌、喜歡創作的朋友，一定要來報名「2025全球客家流行音樂大賽」，不僅是因為高額獎金，還可以透過比賽的大舞臺讓自己被更多人看見、聽見。

主辦單位除為複賽、決賽入圍選手安排培訓計畫，提供學員專業建議，針對前三名得獎者更精心安排客萊美培訓輔導機制，量身打造專業出道培訓課程、培育樂壇新星。原創組前三名團隊還將錄製單曲、拍攝MV並於全球數位串流平臺發行，總獎金高達新台幣105萬元整，希望吸引更多音樂人共襄盛舉。詳情請上活動官網。

