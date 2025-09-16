（影）朴信惠時隔4個月抵台了 親切揮手明分享美麗秘訣

朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄、鍾志均／桃園報導〕韓國女神朴信惠明（17）將在台出席代言記者會，她今下午抵台，走寰宇通關，接近傍晚6點多踏出機門，只見她一頭俏麗短髮現身，態度親民，隨後搭上電動車離開，不忘親切向工作人員揮手致意。

朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）

朴信惠上次來台是今年5月，於台北舉行見面會，時隔4個月，今看來心情不賴，即使已是一個孩子的媽，身材依舊維持苗條身型，也讓粉絲羨慕不已。

請繼續往下閱讀...

朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）

朴信惠首次以DR.WU品牌大使身分亮相，明天下午將分享她的美麗秘訣；她去年演出話題韓劇《低谷醫生》、《來自地獄的法官》人氣攀升，雖然今年未有新作品，暫時回歸家庭，不過仍有許多粉絲期盼她盡快接演新作，造福觀眾。

朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）

朴信惠與老公崔泰俊結婚、育有一子，仍不忘兼顧演藝事業，加上她形象好，是各大品牌的代言人，今年首次跨海代言，成為全新品牌大使，魅力真的無法擋。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法