晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）朴信惠時隔4個月抵台了 親切揮手明分享美麗秘訣

朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄、鍾志均／桃園報導〕韓國女神朴信惠明（17）將在台出席代言記者會，她今下午抵台，走寰宇通關，接近傍晚6點多踏出機門，只見她一頭俏麗短髮現身，態度親民，隨後搭上電動車離開，不忘親切向工作人員揮手致意。

朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）

朴信惠上次來台是今年5月，於台北舉行見面會，時隔4個月，今看來心情不賴，即使已是一個孩子的媽，身材依舊維持苗條身型，也讓粉絲羨慕不已。

朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）

朴信惠首次以DR.WU品牌大使身分亮相，明天下午將分享她的美麗秘訣；她去年演出話題韓劇《低谷醫生》、《來自地獄的法官》人氣攀升，雖然今年未有新作品，暫時回歸家庭，不過仍有許多粉絲期盼她盡快接演新作，造福觀眾。

朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）朴信惠抵台。（記者朱沛雄攝）

朴信惠與老公崔泰俊結婚、育有一子，仍不忘兼顧演藝事業，加上她形象好，是各大品牌的代言人，今年首次跨海代言，成為全新品牌大使，魅力真的無法擋。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中