米可白愛犬狂拉肚子 拆飼料驚見滿袋蟲卵

米可白多年投入流浪動物關懷，這回愛犬食安事件也引發飼主共鳴。（翻攝自臉書）米可白多年投入流浪動物關懷，這回愛犬食安事件也引發飼主共鳴。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕米可白長年投入流浪動物公益，她今在社群平台驚爆家中愛犬「黑寶」連日拉肚子，原以為只是腸胃不適，拆開飼料一看竟嚇壞，發現裡頭佈滿黑色小蟲與白色蟲卵，畫面令人作噁，也讓她心疼又氣憤。

米可白最近在網購寵物用品時順手訂了「知名大牌飼料」，沒想到卻讓黑寶吃到拉肚子。她描述，當自己打開防潮桶看到幾隻黑色小蟲時還有點懷疑，拆封整包後才發現整袋都是蟲卵，當場傻眼。她第一時間聯絡平台，對方起初僅象徵性補償讓她氣炸，後來才同意全額退費並支付黑寶與另一隻毛孩的醫療費用。

米可白貼出愛犬黑寶近況，心疼牠因飼料出狀況連日拉肚子。（翻攝自臉書）米可白貼出愛犬黑寶近況，心疼牠因飼料出狀況連日拉肚子。（翻攝自臉書）

她也心疼表示，黑寶雖然抽血指數還算正常，但連續拉肚子「真的很心疼」，並強調自己不求高額賠償，只希望通路和廠商嚴格把關，「毛孩不像我們，不舒服也說不出來，他們是我們的家人，更要守護。」貼文一出，網友紛紛留言安慰並呼籲彼此檢查飼料品質，守護毛孩健康，也力挺米可白表示，毛孩的食安絕不能出包。

