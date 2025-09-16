晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台YTR劉力穎首爾夜店遭襲 駐韓代表處出手了

YouTuber劉力穎日前在南韓弘大夜店遭攻擊，稍早在社群報平安。（翻攝自IG）YouTuber劉力穎日前在南韓弘大夜店遭攻擊，稍早在社群報平安。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有50萬粉絲的台灣YouTuber劉力穎傳出在南韓首爾弘大夜店區遭陌生人暴力攻擊，消息曝光後引發網友熱議。外交部今證實，我國駐韓代表處已經向當地警方了解案情，並請求韓國觀光公社與首爾市府強化國人旅遊安全。

劉力穎隨後也在社群平台更新狀況，指出代表處除了與她聯絡外，也和當天的警方確認細節，甚至主動詢問她是否需要律師協助，讓她相當感動。她對粉絲說目前身體已經逐漸康復，大家不用太擔心。

駐韓代表處介入協助，劉力穎向粉絲報平安並反思事件。（翻攝自IG）駐韓代表處介入協助，劉力穎向粉絲報平安並反思事件。（翻攝自IG）

她透露事件公開後，有不少韓國民眾主動留言道歉，令她又暖心又覺得過意不去，表示這不是他們的錯，強調不能把個別偏差行為歸咎於整個國家。

同時，她也反思自己處理當下狀況不夠妥當，坦言「確實有挑釁和動手」，目前已經完成驗傷，近日將再赴麻浦警察局配合後續程序，承諾有進一步消息會再告知大家。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中