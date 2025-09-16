台YTR劉力穎首爾夜店遭襲 駐韓代表處出手了

YouTuber劉力穎日前在南韓弘大夜店遭攻擊，稍早在社群報平安。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有50萬粉絲的台灣YouTuber劉力穎傳出在南韓首爾弘大夜店區遭陌生人暴力攻擊，消息曝光後引發網友熱議。外交部今證實，我國駐韓代表處已經向當地警方了解案情，並請求韓國觀光公社與首爾市府強化國人旅遊安全。

劉力穎隨後也在社群平台更新狀況，指出代表處除了與她聯絡外，也和當天的警方確認細節，甚至主動詢問她是否需要律師協助，讓她相當感動。她對粉絲說目前身體已經逐漸康復，大家不用太擔心。

駐韓代表處介入協助，劉力穎向粉絲報平安並反思事件。（翻攝自IG）

她透露事件公開後，有不少韓國民眾主動留言道歉，令她又暖心又覺得過意不去，表示這不是他們的錯，強調不能把個別偏差行為歸咎於整個國家。

同時，她也反思自己處理當下狀況不夠妥當，坦言「確實有挑釁和動手」，目前已經完成驗傷，近日將再赴麻浦警察局配合後續程序，承諾有進一步消息會再告知大家。

