晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕被尪私下唱衰「最多當101董事長半年」！她得知反應曝

賈永婕剛上任101董座時相當不被外界看好，連家人也私下偷打賭看她能撐多久。（翻攝自IG）賈永婕剛上任101董座時相當不被外界看好，連家人也私下偷打賭看她能撐多久。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕賈永婕去年接下台北101董事長後引發話題不斷，同時也飽受質疑，不過仍順利上任滿一年，且101業績也在持續成長中，賈永婕今（16）日也發文指出，其實不只外界不看好她，連家人其實也私下偷開賭局，猜測她能擔任101董事長多久，老公還唱衰她一定撐不過半年。

3日為賈永婕上任101董座的一週年，在剛上任時她曾多次被外界質疑、不看好，但上任後卻有越來越多人慶幸還好是她接下董座職位，讓賈永婕相當感謝這一年來給她機會、試煉的人們。

賈永婕老公（中）跟小孩們私下打賭她到底能夠做董座多久，沒想到全部人都認為賈永婕最多只能做半年。（翻攝自IG）賈永婕老公（中）跟小孩們私下打賭她到底能夠做董座多久，沒想到全部人都認為賈永婕最多只能做半年。（翻攝自IG）

今（16）日賈永婕在IG曬出全家福照，加碼爆料，原來早在她當上董事長之前，老公跟小孩們就私下偷打賭，看她到底能夠做多久，沒想到連家人都不看好她，全部都認為賈永婕最多只能做半年。得知真相那刻，賈永婕不僅沒生氣，反而相當驕傲自己撐過了一年，她也打趣地說：「看來我應該跟他們對賭的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中