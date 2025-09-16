賈永婕被尪私下唱衰「最多當101董事長半年」！她得知反應曝

賈永婕剛上任101董座時相當不被外界看好，連家人也私下偷打賭看她能撐多久。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕賈永婕去年接下台北101董事長後引發話題不斷，同時也飽受質疑，不過仍順利上任滿一年，且101業績也在持續成長中，賈永婕今（16）日也發文指出，其實不只外界不看好她，連家人其實也私下偷開賭局，猜測她能擔任101董事長多久，老公還唱衰她一定撐不過半年。

3日為賈永婕上任101董座的一週年，在剛上任時她曾多次被外界質疑、不看好，但上任後卻有越來越多人慶幸還好是她接下董座職位，讓賈永婕相當感謝這一年來給她機會、試煉的人們。

請繼續往下閱讀...

賈永婕老公（中）跟小孩們私下打賭她到底能夠做董座多久，沒想到全部人都認為賈永婕最多只能做半年。（翻攝自IG）

今（16）日賈永婕在IG曬出全家福照，加碼爆料，原來早在她當上董事長之前，老公跟小孩們就私下偷打賭，看她到底能夠做多久，沒想到連家人都不看好她，全部都認為賈永婕最多只能做半年。得知真相那刻，賈永婕不僅沒生氣，反而相當驕傲自己撐過了一年，她也打趣地說：「看來我應該跟他們對賭的！」

在 Instagram 查看這則貼文 賈永婕的跑跳人生（@janet_chia_）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法