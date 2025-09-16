晴時多雲

娛樂 最新消息

紅內褲帶好運？林葉亭曝日本研究嚇壞哈林 高雋雅：打麻將都贏

《哈！真相大白了》（左至右）初孟軒、林葉亭、高雋雅、主持人庾澄慶、鳳小岳、納曜、徐詣帆等人在節目上笑料百出。（公視提供）《哈！真相大白了》（左至右）初孟軒、林葉亭、高雋雅、主持人庾澄慶、鳳小岳、納曜、徐詣帆等人在節目上笑料百出。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》這次邀來林葉亭、鳳小岳、納曜、高雋雅、徐詣帆、初孟軒等人同場較勁，一個關於「穿紅內褲會帶來好運」的迷信傳聞，意外引爆討論，甚至延伸出「見紅運氣就旺」的趣味說法。

林葉亭（右）、高雋雅（左）上公視《哈！真相大白了》。（公視提供）林葉亭（右）、高雋雅（左）上公視《哈！真相大白了》。（公視提供）

林葉亭率先舉手表示自己最了解，她笑說留學日本時看過研究，指出穿紅色內褲能讓體溫上升、血液循環加快，進而帶來精神與情緒的提升，因此在日本過年時街頭常可見紅色內衣褲、紅發熱衣。她分享後讓哈林驚訝直呼：「原來這不是迷信，其實有科學根據！」

林葉亭（左）、鳳小岳（右）上公視《哈！真相大白了》。（公視提供）林葉亭（左）、鳳小岳（右）上公視《哈！真相大白了》。（公視提供）

《哈！真相大白了》林葉亭（中）稱有日本研究 「穿紅內褲就會旺」，高雋雅（左）、鳳小岳（右）各自發表自己看法。（公視提供）《哈！真相大白了》林葉亭（中）稱有日本研究 「穿紅內褲就會旺」，高雋雅（左）、鳳小岳（右）各自發表自己看法。（公視提供）

接著輪到高雋雅爆料，她尷尬笑說自己過去跟朋友打麻將，若剛好遇到月事「見紅」，反而連連贏錢，讓鳳小岳當場皺眉，努力消化她的說法。鳳小岳則表態：「我天生反骨，但遵循自然。」認為信念本身就是一種力量，讓哈林無奈笑喊：「我不想跟你講話了！」

（左至右）初孟軒、林葉亭、高雋雅、鳳小岳、納曜、徐詣帆等人上公視《哈！真相大白了》，高雋雅一人答對開心地搞笑。（公視提供）（左至右）初孟軒、林葉亭、高雋雅、鳳小岳、納曜、徐詣帆等人上公視《哈！真相大白了》，高雋雅一人答對開心地搞笑。（公視提供）

哈林（左）主持公視《哈！真相大白了》，高雋雅在節目上親身驗證「見紅就旺」妙論進入最後一關。（公視提供）哈林（左）主持公視《哈！真相大白了》，高雋雅在節目上親身驗證「見紅就旺」妙論進入最後一關。（公視提供）

節目最後的「真相凱旋門」終極挑戰中，高雋雅靠著正確回答「凶宅」傳聞題，成為唯一晉級的參賽者。哈林忍不住再問：「今天妳是穿紅內褲，還是身體不適？」高雋雅則大方直言「月事來」，笑說真的印證了「見紅運氣旺」的說法，現場笑聲不斷。哈林更驚呼：「妳好像真的比較旺！」讓全場氣氛嗨到最高點。

