晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）金鐘60》楊謹華9度闖金鐘再碰柯佳嬿 第一反應竟問「Ella有入圍嗎」

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華去年拿下金鐘女配角，今年再度以《影后》入圍女主角，這是她第九度叩關金鐘。她今出席Uber Eats代言活動，笑說昨天下午接到公司報喜電話時，自己正穿著泳衣、準備和老公下水游泳，第一句話竟不是關心自己，而是問：「Ella有入圍嗎？」

楊謹華今年再度以《影后》入圍女主角。（記者陳奕全攝）楊謹華今年再度以《影后》入圍女主角。（記者陳奕全攝）

楊謹華今年再度以《影后》入圍女主角。（記者陳奕全攝）楊謹華今年再度以《影后》入圍女主角。（記者陳奕全攝）

她和柯佳嬿三度同場競爭，被媒體封為「宿敵對決」，楊謹華嬌嗔：「你們好壞喔！我們私下是很好的朋友。」更笑稱兩人一起搶后冠是緣分，「可能有綁紅線」。柯佳嬿在名單公布後還主動約她吃飯慶祝，兩人情誼不言而喻。至於粉絲因獎項爭奪而吵架，楊謹華則呼籲理性：「這不是我們想看到的，我也不會去提醒或介入，因為會更亂。」

《影后》今年金鐘入圍15項，包括3名女主角、3名女配角，氣勢驚人。不過詹懷雲、薛仕凌成了男配遺珠。楊謹華透露，飾演「流氓」的詹懷雲傳訊息恭喜她，她則安慰對方：「弟謝謝你，沒有你的演出，周凡會少一半。」感性肯定搭檔的付出。

楊謹華今年再度以《影后》入圍女主角。（記者陳奕全攝）楊謹華今年再度以《影后》入圍女主角。（記者陳奕全攝）

面對「網內互打」的局面，楊謹華也回想《華燈初上》時和林心如同場競逐的經驗，坦言「手心手背都是肉」，冷靜表示：「最後還是交給評審，那一天會很殘酷，但過了大家都會快樂。」

至於為何第一時間關心Ella，楊謹華解釋，兩人合作《今夜一起為愛鼓掌》時，看見Ella為角色的努力與轉變，覺得很值得入圍肯定。雖然Ella落榜，但完全不氣餒，楊謹華還打趣鼓勵：「妳趕快繼續演戲！不然妳來演戲，我去唱歌。」讓話多的Ella也難得無言。

另外，她也談到好友吳慷仁，今年有戲可報名卻選擇不報，對此她直言不知情，不過吳慷仁昨有捎來恭喜訊息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中