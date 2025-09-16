（影）金鐘60》楊謹華9度闖金鐘再碰柯佳嬿 第一反應竟問「Ella有入圍嗎」

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華去年拿下金鐘女配角，今年再度以《影后》入圍女主角，這是她第九度叩關金鐘。她今出席Uber Eats代言活動，笑說昨天下午接到公司報喜電話時，自己正穿著泳衣、準備和老公下水游泳，第一句話竟不是關心自己，而是問：「Ella有入圍嗎？」

楊謹華今年再度以《影后》入圍女主角。（記者陳奕全攝）

她和柯佳嬿三度同場競爭，被媒體封為「宿敵對決」，楊謹華嬌嗔：「你們好壞喔！我們私下是很好的朋友。」更笑稱兩人一起搶后冠是緣分，「可能有綁紅線」。柯佳嬿在名單公布後還主動約她吃飯慶祝，兩人情誼不言而喻。至於粉絲因獎項爭奪而吵架，楊謹華則呼籲理性：「這不是我們想看到的，我也不會去提醒或介入，因為會更亂。」

《影后》今年金鐘入圍15項，包括3名女主角、3名女配角，氣勢驚人。不過詹懷雲、薛仕凌成了男配遺珠。楊謹華透露，飾演「流氓」的詹懷雲傳訊息恭喜她，她則安慰對方：「弟謝謝你，沒有你的演出，周凡會少一半。」感性肯定搭檔的付出。

面對「網內互打」的局面，楊謹華也回想《華燈初上》時和林心如同場競逐的經驗，坦言「手心手背都是肉」，冷靜表示：「最後還是交給評審，那一天會很殘酷，但過了大家都會快樂。」

至於為何第一時間關心Ella，楊謹華解釋，兩人合作《今夜一起為愛鼓掌》時，看見Ella為角色的努力與轉變，覺得很值得入圍肯定。雖然Ella落榜，但完全不氣餒，楊謹華還打趣鼓勵：「妳趕快繼續演戲！不然妳來演戲，我去唱歌。」讓話多的Ella也難得無言。

另外，她也談到好友吳慷仁，今年有戲可報名卻選擇不報，對此她直言不知情，不過吳慷仁昨有捎來恭喜訊息。

