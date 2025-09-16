第二個屈中恆？蘇永康23年前染毒被挖 演出遭售票平台下架

香港歌手蘇永康下個月將來台開唱，不料近日被挖出2002年前曾經染毒的過往。（資料照，記者潘少棠攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌手蘇永康下個月將來台開唱，不料近日他被中國網友挖出2002年前曾經染毒的過往，稱他是「劣跡藝人」，揚言抵制他10月6日的溫州演唱會。今（16）中國媒體報導，售票平台「大麥網」已搜索不到蘇永康「So Live」巡演的訊息，在「藝人」資訊欄中，可看到他擁有1.9萬粉絲，不過他的演出已變成0場。

蘇永康被投訴曾經染毒，溫州演唱會遭抵制。（翻攝自微博）

57歲的蘇永康2002年與女星安雅在台北夜店因涉嫌吸食及持有搖頭丸被捕，經證實沾毒後被勒戒，中斷演藝事業，近年來他低調工作，仍不時舉辦巡演，沒想到這次又被挖出「黑歷史」，演唱會恐將喊停。

這起事件也讓人聯想到屈中恆的風波，他日前到北京宣傳舞台劇《寶島一村》時，被觀眾當場掀出吸毒舊事，質疑導演為何與「劣跡藝人」合作，屈中恆之後便被換角。

