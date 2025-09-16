金鐘60》《大熱門》最後一年入圍！Lulu感性謝團隊 甜洩陳漢典暱稱

Lulu在社群PO出拍攝節目的花絮照。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎入圍名單昨揭曉，新生代主持天后「Lulu」黃路梓茵憑《夜市王》、《綜藝大熱門》雙料入圍主持人獎，更妙的是，她將與前男友阿達、未婚夫陳漢典同場競逐，形成「前任vs.現任」的綜藝話題戰。Lulu稍早在臉書發文，分享與爸媽一同收看入圍公布的喜悅，更意外洩露對陳漢典的暱稱「典典」。

Lulu在社群PO出拍攝節目的花絮照，還在圖說寫下「典典不哭不哭～～～抱」。（翻攝自臉書）

Lulu稍早在臉書發文，直言「那種開心已經超越入圍本身」，她感謝一路相挺的製作團隊與主持夥伴，並提到《大熱門》最後一年入圍格外有意義，「又有機會還可以三人組合登場，我真的非常非常期待。」文末還洩露對未婚夫的暱稱為「典典」，甜蜜指數爆表，讓粉絲直呼閃到眼睛。

請繼續往下閱讀...

Lulu還幽默自嘲：「本屆金鐘60真的太精采，我個人已經先用肉身在搞笑了！」也笑說若能上台領獎「很秋條餒！」不論最後結果如何，她與前任、現任同台較勁，無疑將成為本屆金鐘最大看點之一。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法