金鐘60》小S感動大S鼓勵「確定出席金鐘」 S媽暖心告白：會以姊妹為榮

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目及戲劇類入圍名單昨日揭曉，因姊姊「大S」徐熙媛驟逝而暫別舞台半年的「小S」徐熙娣，與派翠克憑《小姐不熙娣》入圍主持人獎。她透過經紀人欣慰表示看到入圍的第一時間就想打給大S報喜，更承諾將出席典禮。稍早S媽也發聲，感謝觀眾們的支持。

小S今年2月因喪姐之痛向《小姐不熙娣》告假，節目目前由吳姍儒代班主持，不少觀眾都期待小S能盡快回歸，盡快帶給大家歡樂，同時也希望她好好調養療傷。回顧去年小S入圍感言，曾謝謝大S當時鼓勵她不要假裝自己不想當明星，一定要繼續主持。如今再次入圍金鐘，小S透過經紀人鬆吐心情：「很感動，很想打給我姊跟她說這個好消息。」

對於是否出席典禮，小S給出明確回覆。（翻攝自臉書）

至於是否會出席典禮？小S也給出肯定答案，「我會去，因為這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的，所以不管有沒有得獎，就算只是坐在那邊，我都想讓大家想起來，我姊姊曾經是這麼鼓勵我，跟這麼有創意，所以我會去。」S媽得知女兒入圍後，也分享心情，「希望熙娣可以得獎、等於是姊妹的共同姐節目一樣、我會以姊妹為榮。」

