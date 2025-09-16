晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》小S感動大S鼓勵「確定出席金鐘」 S媽暖心告白：會以姊妹為榮

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目及戲劇類入圍名單昨日揭曉，因姊姊「大S」徐熙媛驟逝而暫別舞台半年的「小S」徐熙娣，與派翠克憑《小姐不熙娣》入圍主持人獎。她透過經紀人欣慰表示看到入圍的第一時間就想打給大S報喜，更承諾將出席典禮。稍早S媽也發聲，感謝觀眾們的支持。

小S今年2月因喪姐之痛向《小姐不熙娣》告假，節目目前由吳姍儒代班主持，不少觀眾都期待小S能盡快回歸，盡快帶給大家歡樂，同時也希望她好好調養療傷。回顧去年小S入圍感言，曾謝謝大S當時鼓勵她不要假裝自己不想當明星，一定要繼續主持。如今再次入圍金鐘，小S透過經紀人鬆吐心情：「很感動，很想打給我姊跟她說這個好消息。」

對於是否出席典禮，小S給出明確回覆。（翻攝自臉書）對於是否出席典禮，小S給出明確回覆。（翻攝自臉書）

至於是否會出席典禮？小S也給出肯定答案，「我會去，因為這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的，所以不管有沒有得獎，就算只是坐在那邊，我都想讓大家想起來，我姊姊曾經是這麼鼓勵我，跟這麼有創意，所以我會去。」S媽得知女兒入圍後，也分享心情，「希望熙娣可以得獎、等於是姊妹的共同姐節目一樣、我會以姊妹為榮。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中