晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛女半夜突送急診 周興哲當場急哭「老婆當天也在醫院」

周興哲今回憶之前女兒送急診的狀況。（陽光基金會提供）周興哲今回憶之前女兒送急診的狀況。（陽光基金會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「創作小天王」周興哲攜手陽光基金會守護燒傷顏損兒，今天出席記者會，他當爸爸後更能體會家長的辛苦，透露女兒兩三個月前才因玫瑰疹引發熱痙攣，眼睛翻白眼，晚上緊急叫了救護車，他第一次遇到這樣的狀況，坦承：「我有哭耶！看到小孩那樣真的很擔心、很突然。」今天在後台聽到家長帶燒傷顏損兒去治療的過程也不禁哭了。

周興哲受邀擔任陽光基金會「小陽光」公益廣告代言人，並無償拍攝公益形象影片，他近期也積極準備演唱會，香港場結束後，9月26日起將返場台北小巨蛋舉辦3場「Odyssey旅程巡迴演唱會」，今天是他開唱前最後一場公益活動。

周興哲今回憶之前女兒送急診的狀況。（陽光基金會提供）周興哲今回憶之前女兒送急診的狀況。（陽光基金會提供）

身為兩個孩子的爸爸，他坦言生活忙碌：「當兩個孩子的爸真的很辛苦，要抓時間去健身。」每天早上要陪女兒吃早餐、送她上課，還要自己編故事給女兒聽，一天大約花10個小時陪伴，開玩笑想要去找一個工作室專心創作音樂，被拱可以和「周董」周杰倫一起分租，他說：「但他在澳洲。」

周興哲今回憶之前女兒送急診的狀況。（陽光基金會提供）周興哲今回憶之前女兒送急診的狀況。（陽光基金會提供）

此外，他也回憶之前女兒送急診的狀況，當下老婆因為喉嚨不舒服，也正在醫院看診，老婆女兒都進醫院，讓他更加緊張，幸好女兒觀察一晚上狀況穩定，之後需要多加觀察，他感謝老婆全程陪伴女兒留院，也貼心讓他先回家休息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中