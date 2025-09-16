愛女半夜突送急診 周興哲當場急哭「老婆當天也在醫院」

周興哲今回憶之前女兒送急診的狀況。（陽光基金會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「創作小天王」周興哲攜手陽光基金會守護燒傷顏損兒，今天出席記者會，他當爸爸後更能體會家長的辛苦，透露女兒兩三個月前才因玫瑰疹引發熱痙攣，眼睛翻白眼，晚上緊急叫了救護車，他第一次遇到這樣的狀況，坦承：「我有哭耶！看到小孩那樣真的很擔心、很突然。」今天在後台聽到家長帶燒傷顏損兒去治療的過程也不禁哭了。

周興哲受邀擔任陽光基金會「小陽光」公益廣告代言人，並無償拍攝公益形象影片，他近期也積極準備演唱會，香港場結束後，9月26日起將返場台北小巨蛋舉辦3場「Odyssey旅程巡迴演唱會」，今天是他開唱前最後一場公益活動。

身為兩個孩子的爸爸，他坦言生活忙碌：「當兩個孩子的爸真的很辛苦，要抓時間去健身。」每天早上要陪女兒吃早餐、送她上課，還要自己編故事給女兒聽，一天大約花10個小時陪伴，開玩笑想要去找一個工作室專心創作音樂，被拱可以和「周董」周杰倫一起分租，他說：「但他在澳洲。」

此外，他也回憶之前女兒送急診的狀況，當下老婆因為喉嚨不舒服，也正在醫院看診，老婆女兒都進醫院，讓他更加緊張，幸好女兒觀察一晚上狀況穩定，之後需要多加觀察，他感謝老婆全程陪伴女兒留院，也貼心讓他先回家休息。

