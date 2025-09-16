（影）張翰曝林利霏罹癌近況「已好轉」！很OPEN但不敢禁忌戀

〔記者許世穎／台北報導〕電影《詭鄉》今（16）日舉行首映會，片中父子檔張翰和初孟軒首度同台亮相。張翰首次挑戰恐怖片，不僅化上鬼妝，還自爆想自拍卻「滿手顏料動彈不得」的窘況。談到太太林利霏日前確診癌症，他透露太太身體狀態已大幅好轉，「上個月是半年一次的追蹤，醫生說血液沒有癌細胞了，已經可以捐血，可以說是痊癒了，所以我們真的很開心」。

《詭鄉》中父子檔張翰（左）、初孟軒首度同台亮相。（記者陳奕全攝）

《詭鄉》監製陳頡昕（左起）、張翰、初孟軒、導演馬新語。（記者陳奕全攝）

提到首度拍攝鬼片，張翰坦言自己其實也怕看，「但我覺得鬼片在拍的人都不覺得可怕，因為特化是畫在我臉上，只要配合動作和時間就好」，更笑說會拍鬼片很厲害，要靠各種手法去嚇觀眾。至於滿手顏料如何上廁所，他聽了先是大笑：「對耶！」隨後補充因拍攝時間短暫沒有遇到問題，「我記得換裝時有把血洗掉，當時上了一層像是膠一樣的東西，我手不太好活動。」

請繼續往下閱讀...

張翰坦言自己其實也怕看鬼片，但自己拍鬼片不覺得可怕。（記者陳奕全攝）

張翰也透露，太太林利霏平常就不敢看恐怖片，但仍見過他上妝的模樣。被問到是否會鼓勵老婆日後也挑戰鬼片，他笑著回應：「我覺得她最近的重心都在休養身體和帶小孩，拍片這種體力活交給我就好了。」

擔任監製的道士也分享，拍攝過程中特別邀請鬼魂「助陣」陪拍，更語出驚人透露為講求真實感，還詢問導演「要不要體會一下鬼上身的感覺」。張翰則說自己沒有遇到異常，「他們說有個房間有問題，但我覺得房間風水很好，沒有什麼感覺」。

初孟軒在片中和父親張翰愛上同一名女子。（記者陳奕全攝）

片中張翰與初孟軒飾演的父子陰錯陽差愛上同一名女子。對於這段特殊情感，張翰笑說禁忌之戀的爭議就在於社會難以接受：「這是在社會上不常見，我覺得這世界上沒什麼不行的，但這件事情好像真的不太行，我個人很OPEN，很多事情覺得可以想，但不要去做！」

張翰對片中禁忌之戀表達看法。（記者陳奕全攝）

張翰認為無論是知情或不知情，到最後都會很難處理，「人類的情感是最有價值的，這樣關係更考驗人性對於情感的認知，這部片滿難得，結局非常難人尋味。」《詭鄉》將於本週五（19日）在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法