晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）張翰曝林利霏罹癌近況「已好轉」！很OPEN但不敢禁忌戀

〔記者許世穎／台北報導〕電影《詭鄉》今（16）日舉行首映會，片中父子檔張翰和初孟軒首度同台亮相。張翰首次挑戰恐怖片，不僅化上鬼妝，還自爆想自拍卻「滿手顏料動彈不得」的窘況。談到太太林利霏日前確診癌症，他透露太太身體狀態已大幅好轉，「上個月是半年一次的追蹤，醫生說血液沒有癌細胞了，已經可以捐血，可以說是痊癒了，所以我們真的很開心」。

《詭鄉》中父子檔張翰（左）、初孟軒首度同台亮相。（記者陳奕全攝）《詭鄉》中父子檔張翰（左）、初孟軒首度同台亮相。（記者陳奕全攝）

《詭鄉》監製陳頡昕（左起）、張翰、初孟軒、導演馬新語。（記者陳奕全攝）《詭鄉》監製陳頡昕（左起）、張翰、初孟軒、導演馬新語。（記者陳奕全攝）

提到首度拍攝鬼片，張翰坦言自己其實也怕看，「但我覺得鬼片在拍的人都不覺得可怕，因為特化是畫在我臉上，只要配合動作和時間就好」，更笑說會拍鬼片很厲害，要靠各種手法去嚇觀眾。至於滿手顏料如何上廁所，他聽了先是大笑：「對耶！」隨後補充因拍攝時間短暫沒有遇到問題，「我記得換裝時有把血洗掉，當時上了一層像是膠一樣的東西，我手不太好活動。」

張翰坦言自己其實也怕看鬼片，但自己拍鬼片不覺得可怕。（記者陳奕全攝）張翰坦言自己其實也怕看鬼片，但自己拍鬼片不覺得可怕。（記者陳奕全攝）

張翰也透露，太太林利霏平常就不敢看恐怖片，但仍見過他上妝的模樣。被問到是否會鼓勵老婆日後也挑戰鬼片，他笑著回應：「我覺得她最近的重心都在休養身體和帶小孩，拍片這種體力活交給我就好了。」

擔任監製的道士也分享，拍攝過程中特別邀請鬼魂「助陣」陪拍，更語出驚人透露為講求真實感，還詢問導演「要不要體會一下鬼上身的感覺」。張翰則說自己沒有遇到異常，「他們說有個房間有問題，但我覺得房間風水很好，沒有什麼感覺」。

初孟軒在片中和父親張翰愛上同一名女子。（記者陳奕全攝）初孟軒在片中和父親張翰愛上同一名女子。（記者陳奕全攝）

片中張翰與初孟軒飾演的父子陰錯陽差愛上同一名女子。對於這段特殊情感，張翰笑說禁忌之戀的爭議就在於社會難以接受：「這是在社會上不常見，我覺得這世界上沒什麼不行的，但這件事情好像真的不太行，我個人很OPEN，很多事情覺得可以想，但不要去做！」

張翰對片中禁忌之戀表達看法。（記者陳奕全攝）張翰對片中禁忌之戀表達看法。（記者陳奕全攝）

張翰認為無論是知情或不知情，到最後都會很難處理，「人類的情感是最有價值的，這樣關係更考驗人性對於情感的認知，這部片滿難得，結局非常難人尋味。」《詭鄉》將於本週五（19日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中