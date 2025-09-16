晴時多雲

娛樂 最新消息

《在加納共和國離婚》原唱來台 「債主」突上台嚇到情緒無法平復

唱過多首破億神曲的大馬歌手菲道爾來台推出新專輯，收到很多祝福。（記者陳慧玲攝）唱過多首破億神曲的大馬歌手菲道爾來台推出新專輯，收到很多祝福。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕26歲的馬來西亞創作歌手菲道爾曾以《阿拉斯加海灣》締造9.4億點播流量，另外他和前女友「DIOR」大穎合唱的《在加納共和國離婚》，在YouTube點閱也高達4500萬次，之前網路傳聞他和大穎分手後又復合，但今（16日）受訪時他表示目前是單身，是否有可能復合？他則回答：「我們一直都是朋友。」另外也強調：「目前單身，還沒有找到互補的人 。」也表示目前先不會想再談戀愛。

菲道爾推出新專輯《六一九》，談到自己對六和九這兩個數字情有獨鍾，連犒賞自己買的保時捷車牌都出現「69」，很多密碼也會加入「69」兩個數字。今天高爾宣驚喜登台送上紅龜粿祝福菲道爾專輯大賣，菲道爾開心說：「我是他（高爾宣）歌迷耶！這是我們第二次見面，第一次在校園時相遇，很期待可以合作。」由於菲道爾提到自己不快樂，高爾宣跟他說：「我希望你快樂，我也是不快樂的過來人，不要給自己壓力，快樂最重要。」

菲道爾（左）來台發片，高爾宣站台祝福兼「討債」。（記者陳慧玲攝）菲道爾（左）來台發片，高爾宣站台祝福兼「討債」。（記者陳慧玲攝）

高爾宣和菲道爾彼此欣賞對方的音樂，高爾宣也開玩笑以「討債人」身分上台，向菲道爾討歌債，雙方都希望有機會合作，菲道爾原以為高爾宣頂多錄影片祝福，「我沒有想到他來現場，他直接冒出來，我嚇到了，情緒沒有平復。」

菲道爾也談到，台灣有很多音樂祭，他很希望有機會來演出，也期盼年底的跨年晚會，也能受邀來台表演，今天他也在記者會上獻唱《好好吃飯》和《被喜歡真的有那麼重要嗎？》等新歌，金曲歌后戴佩妮，以及Ella、陳華等多位歌手則錄影獻上祝福。

點圖放大body

