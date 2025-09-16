李多慧超寵台灣粉絲 「雙膝跪地5分鐘」親切簽名畫面曝

李多慧12日至東華大學演講，活動結束後雙膝跪地替粉絲簽名。（翻攝自Threads、網友授權提供）



葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，除了敬業的工作態度外，也因親民可愛的個性圈粉無數。12日李多慧受邀至花蓮東華大學進行「青年就業達人班計畫：危機不是結束，而是轉機」的演講，活動結束後湧入大批粉絲上前要求拍照、簽名，親民的她竟採取雙膝跪地的姿勢，全程面帶笑容替粉絲簽名，畫面曝光後引發熱議。

李多慧雙膝跪地替粉絲簽名，被大讚有夠寵粉。（網友授權提供）

李多慧向來以親民形象示人，12日遠赴花蓮演講時，更是直接雙膝跪地長達5分鐘，一一替粉絲簽名、合照，臉上始終掛著笑容，相當有耐心。從在場網友釋出的畫面顯示，她身穿一件飄逸雪紡長袖，下身則搭配白色西裝短褲，被一群粉絲團團圍住，但她卻沒面露不耐煩，非常有耐心的替粉絲簽名，事後更是轉發所有標註她的動態，非常寵粉。

畫面曝光後，馬上引發台灣粉絲湧入留言大讚，「真的很親民，毫無偶包！」、「穿高跟鞋還跪著5分鐘，真是辛苦了」。

