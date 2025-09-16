晴時多雲

娛樂 最新消息

5566合體張韶涵！《MVP情人》23年後重現 孫協志「太子小希」回憶炸裂

〔記者邱奕欽／台北報導〕5566在新加坡合體張韶涵，瞬間勾起粉絲滿滿回憶！這場跨時代舞台重現23年前偶像劇《MVP情人》經典組合，不僅讓觀眾直呼青春回來了，也掀起現場與網路的熱烈討論，孫協志更呼喊當年的角色「太子」與「小希」，彷彿再度鮮活於眼前，並標註張韶涵與「56inSingapore」，讓劇迷直呼「夢回2002」。

5566在新加坡演唱會合體張韶涵，重現23年前《MVP情人》經典組合，掀起粉絲回憶殺。（翻攝自臉書）5566在新加坡演唱會合體張韶涵，重現23年前《MVP情人》經典組合，掀起粉絲回憶殺。（翻攝自臉書）

這次合體舞台發生在新加坡演唱會，5566成員與張韶涵一同站上舞台，宛如把時間拉回23年前的《MVP情人》熱播的年代，當年該劇由5566與張韶涵領銜演出，結合籃球、愛情與青春校園題材，創下高收視並成為許多觀眾的青春記憶。如今經典重現，孫協志更發文寫下：「太子、小希、啟穗高中的各位！好久不見！#MVP情人」讓當年的角色氛圍再度鮮活。

5566與張韶涵合體畫面與發文曝光後，粉絲湧入留言「夢回2002」、「根本夢幻聯動！」、「一秒回到學生時代」、「青春真的是一眨眼！」不僅如此，還有不少人感嘆「一眨眼20多年了...」、「《MVP情人》已經23年了！」這場合體除了引發大批回憶殺，也掀起台灣偶像劇經典的話題熱潮。

