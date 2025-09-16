曾莞婷首度問鼎金鐘女配角 回首27年演員路暖喊：沒人能看輕你

〔記者傅茗渝／台北報導〕出道27年的曾莞婷，今年憑《影后》首度入圍金鐘戲劇節目女配角獎，人在韓國接獲喜訊時哭到不敢相信，沉澱心情後，她也在社群分享多年來的感受。

曾莞婷回顧27年演員路，鼓勵女孩勇敢做夢。（翻攝自IG）

曾莞婷感嘆，這27年的演藝路雖然漫長到曾讓自己懷疑堅持是否值得，但每次在螢幕上看到自己的表演，仍會跟著情緒起伏，證明自己依舊熱愛演戲、享受身為演員的身分。雖然這次只是入圍，她仍希望能替敢做夢的女孩們帶來力量，強調「沒有人能看輕你，只有你自己能決定成為什麼樣的人」。

出道27年的曾莞婷，首度入圍金鐘女配角獎。（翻攝自臉書）

曾莞婷說，過去每年都只能在電視機前替入圍者鼓掌，這回終於能親自坐進典禮現場，公開宣布自己是入圍者。她還特別向《影后》中的角色潘茵茵喊話「我愛你」，透露從拿到劇本那一刻，就認定這是屬於自己的角色，字句間洋溢著對表演的熱愛與感謝。

