閨密情生變？鬼鬼慶生會不見炎亞綸身影 又被抓包互退IG

炎亞綸（左）、鬼鬼近日又傳出鬧彆扭。（記者潘少棠攝）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「鬼鬼」吳映潔上月迎接36歲生日，因慶生會沒邀請圈內10多年摯友炎亞綸，意外爆出友情生變的傳言，事後炎亞綸更被抓包取消追蹤鬼鬼的IG帳號，引發外界高度關注。不過，兩人因爆發爭吵而互相退追社群已不是第一次，因此不少網友認為，還是有很大機率能和好。

炎亞綸退追鬼鬼的IG帳號。（翻攝自IG）

鬼鬼36歲生日會於上月舉辦，意外不見好閨密炎亞綸身影，過沒多久又有眼尖網友發現，炎亞綸已悄退追鬼鬼的IG帳號，鬼鬼則是本來就沒追蹤任何人，唯一追蹤的對象為個人品牌帳號，引不少網友猜測兩人又鬧彆扭了。

炎亞綸第一次公開與鬼鬼爆發爭執要回溯至2017年，當時他正因「下雨地震說」引發爭議，沒想到鬼鬼竟在受媒體採訪時脫口「我又不是地質專家」，要媒體去問是「地質專家」的炎亞綸，氣得炎亞綸在臉書開嗆鬼鬼「在傷口上撒鹽」；至於第二次爭吵則是在2022年，炎亞綸當時和鬼鬼錄製實境節目《來吧！營業中》時，因出菜的問題鬧得不快，不僅氣到退出節目的群組，也退追鬼鬼IG帳號。

不過兩人每次爭吵過不久後仍會把話說開，隨後和好，今年初鬼鬼爆出懷孕生女的消息時，炎亞綸也馬上透過經紀人祝賀，還溫馨喊話：「帶小孩我可以協助，養小孩就自己加油啦」。因此不少網友認為就算鬧不快，兩人的10多年情誼也不會說散就散。

