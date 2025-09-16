再度看見20多年前的自己！《一一》重映昔日演員重溫經典

〔記者許世穎／台北報導〕國際名導楊德昌生前最後一部電影、集其創作大成之經典鉅作《一一》迎接25週年，以4K數位修復版重返全台大銀幕。片商日前特別舉辦特映會，邀請昔日參與演出的劉亮佐、宋少卿、范瑞君與林孟瑾一同重溫經典，眾人感動直呼：「很開心能再度看見20多年前的自己！」

該片透過一個中產家庭的日常視角，深刻描繪台灣90年代的社會變遷與人生百態，使楊德昌在國際影壇奠定崇高地位，今年更榮膺坎城影展經典單元開幕片。

宋少卿受邀《一一》，重溫經典感觸良多。（甲上提供）

在《一一》中飾演吳念真公司金主的財務經理，宋少卿回憶當年參演電影時年僅30出頭，並未完全理解電影的寓意。直到25年後重溫《一一》感觸良多：「人生就是這麼平凡，卻充滿突如其來的無奈與荒謬。」他更深刻體悟：「唯有掌握自己的節奏，才能決定生活是悲劇還是喜劇。」

劉亮佐曝當年拍《一一》留下身體隱疾。（甲上提供）

而在《一一》中飾演小男孩「洋洋」就讀小學主任的劉亮佐，直言《一一》對他而言是一部極為重要的經典作品：「每次看這部片，都會讓我重新找回對電影與表演的信仰。」他也希望有更多人能到戲院感受楊德昌導演的嘔心瀝血之作。

劉亮佐也透露當年拍攝砸水球橋段，因一口氣拍了33個take，脊椎、頸部下面幾節疼痛難耐，對表演並逐漸康復：「身上的舊傷成為我與《一一》之間的深刻連結，陪伴了我十多年。」

范瑞君意外獻聲《一一》，感動重溫楊德昌眼中的台北。（甲上提供）

金鐘獎得主范瑞君回憶，當時只是與一群同學去湊熱鬧，沒想到竟有緣為《一一》其中一個角色獻聲，她笑稱：「這就要請大家去看電影，看看能不能聽出是哪一個囉！」多年後再重看《一一》，范瑞君感動表示，每一次觀看都有不同感受：「面對死亡、中年的迷惘、婚姻的疲憊、人生的逃避、對青春的釋然，以及青春期情竇初開的探索、激情、陣痛、童稚的世界觀。」她深刻體會到這是楊德昌眼中的台北，讓她感動直呼：「希望有一天，我也能用某種形式，記錄下我眼中的台北。」

林孟瑾形容《一一》乘載了她的青春回憶。（甲上提供）

飾演主角鄰居少女「蔣莉莉」的林孟瑾則表示，《一一》乘載了她的青春回憶：「再次看見20歲出頭的自己，即使已過了20多年，這部電影依舊深深觸動我、感動我。」她也希望觀眾能親自走進戲院，感受這部充滿深度與溫度的經典作品：「《一一》值得大家進電影院好好欣賞，享受一段安靜的心靈對話。」

《一一》25週年4K修復版將於9月19日在台上映，凡於上映首周（9月19至25日）至全台戲院購買電影票一張，即可兌換陳世川打造的「純真版」A3限量特典海報一張，數量有限、送完為止。

此外，電影預售套票現正熱賣中，內容包含坎城紀念版A2原文海報一張 + 電影票一張，購買預售套票者於上映首周看片同樣可獲得「純真版」A3限量特典海報，數量有限、售完為止。更多資訊請鎖定甲上娛樂官方FB、官方IG。

