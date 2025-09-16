晴時多雲

娛樂 最新消息

甫入圍金鐘就推出新片！林予晞曝黃秋生「老派又無厘頭」舉動

甫入圍金鐘獎的林予晞（左）和黃迪揚（右）在電影《自殺通告》合體飆戲。（本萃電影提供）甫入圍金鐘獎的林予晞（左）和黃迪揚（右）在電影《自殺通告》合體飆戲。（本萃電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《時代革命》金馬得主導演周冠威執導懸疑校園電影《自殺通告》，除了找來金馬影帝黃秋生，甫入圍金鐘獎的實力派演員林予晞和黃迪揚也一同演出，談起對影帝印象，林予晞打趣形容他「既老派又無厘頭」，更透露首日對戲的趣事。[]

香港導演周冠威（左起）在台拍攝《自殺通告》，攜手林予晞、黃秋生合作。（本萃電影提供）香港導演周冠威（左起）在台拍攝《自殺通告》，攜手林予晞、黃秋生合作。（本萃電影提供）

第4度入圍金鐘獎肯定的林予晞片中飾演老師，和周冠威、黃秋生首度合作，大讚兩人都非常有才華，她透露和黃秋生對戲第一天，對方突然主動問她：「有沒有看過幽浮？」讓她笑言這話題不是一般人可以馬上想到的，立刻被勾起興趣暢聊一番。

林予晞過往曾在香港住了5年，現場也會充當導演的翻譯，分享：「導演是非常謙虛的人，跟學生演員講話都會蹲下來，非常有耐心地聽他們說話，再協助調整表演。」

林予晞在《自殺通告》飾演老師。（本萃電影提供）林予晞在《自殺通告》飾演老師。（本萃電影提供）

該片描述學年終考前夕，一封匿名「自殺通告」被大量複製散落校園，上頭警告：「七日後，將有人自殺！」以成績掛帥的高壓菁英私校，瞬間陷入恐慌。校長與老師緊急展開調查。隨著自殺倒數日逼近，匿名者的身份逐漸浮現，在高壓與絕望的教育制度下，誰能扭轉這一切？《自殺通告》將於11月7日在台上映。

