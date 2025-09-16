晴時多雲

謝翔雅新婚剛滿1年報喜訊！超猛新身份曝光

謝翔雅是舞蹈專業出身，筋骨很軟。（光意娛樂提供）謝翔雅是舞蹈專業出身，筋骨很軟。（光意娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝翔雅去年9月和交往半年的男友閃婚，舞蹈專業出身的她近期考取到空中瑜珈教師證照，她表示會開始學習空中瑜珈是因為健康考量，因她去年開刀之後體力跟肌力都弱了很多，全身也容易腰酸背痛，就開始健身、練瑜珈。隨著訓練也開始有了想法，想幫助大家身體變更好，「我過去也當過老師教過課，才決定報師資班學習受訓。」

謝翔雅曾帶過舞蹈教室和幼稚園的幼兒律動課，有不少教學經驗 。（光意娛樂提供）謝翔雅曾帶過舞蹈教室和幼稚園的幼兒律動課，有不少教學經驗 。（光意娛樂提供）

謝翔雅大學暑期曾上過短暫瑜珈課，三年前也跟著朋友上過幾期空中瑜珈，都沒到很長期跟深入的學習，今年才全心投入練習。她笑說：「好在自己是舞蹈專業出身，相較一般大眾初學者更懂得運用身體線條，筋骨也比較開，能更快入手跟理解動作。 」所以雖然瑜珈有新手、入門、基礎、進階等不同難度等級，她直接被建議從基礎班開始上課，上了幾堂後便轉進階瑜珈班了。

也因曾帶過舞蹈教室和幼稚園的幼兒律動課等，謝翔雅已有過不少舞蹈教學經驗，覺得自己口條、耐心上都蠻適合的，加上考量到在瑜珈之中，空中瑜珈需要肌力強、柔軟度夠更適合自己，謝翔雅才開始去查各家師資班跟課程，各方了解後才決定報名。而課程中除瑜珈教學方法以外，還要學習受傷、突發狀況處理等專業知識，因她學舞時期曾學過運動傷害、解剖學等瑜珈教師必修的相關內容，讓她在這類項目不算從零開始，比較像是在複習。

謝翔雅成為空中瑜珈教師 。（光意娛樂提供）謝翔雅成為空中瑜珈教師 。（光意娛樂提供）

現在她已開始開班帶課，想盡可能把所學帶給同學們。她表示班上大部份同學都是有基礎的，身體能力也比大部分人強，所以她總會提醒自己要把動作示範得更仔細，肌肉運用與動作都要講解的更清楚，協助他們更好的完成，「教課到目前為止我覺得還蠻有成就感的，因為同學們都會給予反饋跟心得，收到的回饋都蠻好的，也讓我之後的教學更有自信。」

