要范姜彥豐當「一日男友」被轟「綠茶」！俐蓁躲一個月首度淚崩回應

俐蓁失言風波後自省沉澱一個月露面。（XG娛樂提供）俐蓁失言風波後自省沉澱一個月露面。（XG娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「啦啦隊女神」俐蓁發行首支唱跳單曲《遇見愛》，MV找來與前PS女孩粿粿傳婚變的范姜彥豐擔任男主角，之後俐蓁卻標註范姜彥豐留言：「謝謝我的一日男友。」慘遭網友們批評為「綠茶」，她停工兩週、延後10多個工作後，今天首度露面，談及這陣子的心情，講著講著又含淚，更透露家中在苗栗開的小吃店也被肉搜公布，有網友揚言要去「聊聊」，讓她相當難過。

她和范姜彥豐在MV中有不少親密互動，事後她在社群發文感謝幕後團隊，標註范姜寫道：「謝謝我的一日男友。」范姜隨後回覆「好玩啦，好會唱好好聽」，另一位啦啦隊成員夏芝更在留言區寫道：「抱久一點。」俐蓁回應：「我也想，但人家不要啊。」引來大批網友謾罵，也惹火了粿粿的粉絲。

俐蓁失言風波後自省沉澱一個月露面。（XG娛樂提供）俐蓁失言風波後自省沉澱一個月露面。（XG娛樂提供）

她今天坦言事發之後關在家哭，一個禮拜不敢接媽媽電話，出門會恐慌，怕被路人指指點點，只敢戴口罩出門，她透露事後不敢再和范姜聯絡，也沒有和粿粿道歉，「我覺得我沒有資格去主動 ，如果她有需要的話，我也會去道歉。」

她表示自己真的不對，「平常就比較愛開玩笑的個性，沒想到造成這麼大的風波，後來想想確實沒有拿到好分寸，造成誤會 、觀感不佳。」都是自己應該要去承擔的。也強調自己本來就不太認識范姜，他和粿粿傳出婚變的消息，都是看到新聞才知道的。

俐蓁失言風波後自省沉澱一個月露面。（XG娛樂提供）俐蓁失言風波後自省沉澱一個月露面。（XG娛樂提供）

對於這次引發網友眾怒，她說：「 第二天才真的發現大家在罵我，一開始有點無助很挫折，不確定要怎麼去回這些留言，所以先聽公司安排 。」網友的罵聲中，她覺得提到家人的部分最讓她難過，「我家在苗栗做小吃攤，賣福州包，他們除了去網路上留言 ，還揚言要衝到現場去。」但她不敢多問家人：「就算有也不會跟我說，他們都說『沒事』。」

她說之後會跟男生保持距離，「是我自己留言愛開玩笑，沒意識到自己的留言會被放大檢視，之前真的用比較輕浮的方式，我會檢討，以後會謹言慎行。」

